Про це очільник Міносвіти Оксен Лісовий та посол Республіки Польща в Україні Бартош Ціхоцький говорили під час зустрічі. Зокрема, акцентували на питанні підтримки українських учнів та студентів, які через війну виїхали до Польщі.

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Українці та поляки удосконалюватимуть підручники спільно

Міністр наголосив на важливості зарахування результатів навчання наших учнів, які через війну здобувають освіту за кордоном. Також сторони обговорили питання забезпечення освітніх прав українців та поляків у Польщі та Україні відповідно.

У контексті вдосконалення змісту підручників домовилися про взаємодію в межах українсько-польської комісії з питань удосконалення шкільних підручників з історії та географії,

– наголосили у Міносвіти.

Також сторони обговорили стан опрацювання проєктів двох міжнародних договорів про співробітництво у сфері вищої освіти та діяльність садочків і шкіл, діти у яких вчаться польською мовою або де цю мову вивчають як мову національної меншини в Україні. Також – навчальні заклади з українською мовою і вивченням української мови в Польщі.

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