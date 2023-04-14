В МОН заявили об упрощении учебы для украинских школьников
Источник:"Завтрак с 1+1"
За границей из-за войны учится от полумиллиона до миллиона украинских детей. Они обязаны, согласно законодательствам стран, в которых находятся, ходить в местные школы.
Об этом рассказал глава Минобразования Оксен Лисовой. И уточнил, почему такое обучение – тяжелое для учеников.
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В МОН заявили об упрощении учебы для школьников
Министр уточнил, что учащиеся в местных школах за рубежом дети хотят получить и украинские документы об образовании. Поэтому параллельно получают образование и в украинских школах. А это, по словам Лисового, для таких детей – перегрузка просто колоссальная. Поэтому часто в такой ситуации ученики вынуждены выбирать.
Надо сделать так, чтобы этот выбор не стоял. Максимально упростить им учебу в школах. Наше видение – оставить уникальные наши предметы, универсальные предметы засчитывать. Здесь тоже есть сложности в синхронизации программ, но мы должны это сделать,
– считает глава МОН.
Важно "Очная учеба": глава МОН Лисовой рассказал о срочных изменениях в украинском образовании
Глава МОН назвал срочные изменения украинского образования
- Прежде всего, в Украине будут заботиться о безопасности учеников и учителей во время образовательного процесса.
- Не менее важной задачей на сегодняшний день является и возвращение к очной учебе.
- Еще одна важная задача, которую ставит для реализации МОН, – организация качественного онлайн-обучения. Это для школьников за границей и тех, кто из-за ситуации в Украине вынужден учиться дистанционно.
- Среди других важных задач – тотальная цифровизация и оптимизация доступа к образованию через создание индивидуальных кабинетов.
- Еще один приоритет МОН – модернизация и трансформация системы профессионального образования.