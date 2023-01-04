В правительстве назвали приоритеты в сфере образования в 2023 году во время войны
Источник:Укринформ
На сегодняшний день главным приоритетом украинского образования является безопасность детей. А также – реформа Новой украинской школы 5-9 классов.
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Шмигаль сообщил, что на сегодняшний день важнейшей является безопасность учеников, студентов, преподавателей.
К тому же уточнил, что сейчас специалисты работают над усовершенствованием процесса дистанционного обучения. В частности, улучшают инструменты асинхронного обучения, когда учащиеся и учителя общаются онлайн с задержкой во времени.
При этом глава правительства напомнил, что сейчас в нашем государстве только 65% учебных заведений имеют надежные хранилища. Работа в этом направлении продолжается.
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- Первый заместитель министра образования и науки Андрей Витренко рассказал, что с 24 февраля оккупанты повредили более 2,6 тысяч учебных заведений в нашем государстве.
- Полностью уничтожены 406 учебных заведений.
- На подконтрольной Украине территории работают около 13 тысяч школ.