В правительстве назвали приоритеты в сфере образования в 2023 году во время войны

4 января 2023, 14:22
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Источник:

Укринформ

На сегодняшний день главным приоритетом украинского образования является безопасность детей. А также – реформа Новой украинской школы 5-9 классов.

Именно они являются одними из приоритетов работы украинского правительства в этом году. Это во время заседания Кабмина подчеркнул глава правительства Денис Шмигаль.

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Каковы приоритеты в образовании в Украине в 2023 году

Шмигаль сообщил, что на сегодняшний день важнейшей является безопасность учеников, студентов, преподавателей.

К тому же уточнил, что сейчас специалисты работают над усовершенствованием процесса дистанционного обучения. В частности, улучшают инструменты асинхронного обучения, когда учащиеся и учителя общаются онлайн с задержкой во времени.

При этом глава правительства напомнил, что сейчас в нашем государстве только 65% учебных заведений имеют надежные хранилища. Работа в этом направлении продолжается.

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  • Первый заместитель министра образования и науки Андрей Витренко рассказал, что с 24 февраля оккупанты повредили более 2,6 тысяч учебных заведений в нашем государстве.
  • Полностью уничтожены 406 учебных заведений.
  • На подконтрольной Украине территории работают около 13 тысяч школ.

Автор: Марія Волошин