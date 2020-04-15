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Онлайн-уроки будут проверять независимые эксперты

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Независимые эксперты будут проверять телеуроки / international-experience.es

Министерство образования привлекает независимых экспертов к проверке телеуроков от проекта Всеукраинская школа онлайн. Они будут присутствовать во время записи уроков, а также просматривать материал перед выпуском.

Роль независимых экспертов будут выполнять учителя, которые согласились на добровольной основе помогать коллегам, сообщила в фейсбуке временная исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий.

Важно Всеукраинская школа онлайн: расписание, темы уроков и список каналов

Дополнительная проверка нужна, чтобы убрать возможные ошибки, оговорки или описки в трансляциях телеуроков. Эксперты будут просматривать уроки перед тем, как они выйдут на экран. Также они будут присутствовать во время записи новых уроков.

Что известно про онлайн-уроки?
Это образовательный проект "Всеукраинская школа онлайн", инициированный президентом Украины. Видеоуроки ежедневно выходят на украинских телеканалах.

Целью является предоставить доступ к качественному образованию украинским школьникам, которые во время карантина не могут посещать школы. Съемки уроков проходят в Новопечерской школе города Киева.

В видеозанятиях кроме 40 киевских педагогов также принимают участие украинские ведущие, музыканты, актеры и тому подобное. Просмотреть видео с занятиями можно на сайте 24 канала, а также на официальных страницах Министерства образования и науки Украины в фейсбуке и на ютубе.

Автор: Анна Запотоцкая
Теги: Школьники Любомира Мандзий Украинская школа онлайн Учеба Школа
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