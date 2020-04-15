Онлайн-уроки перевірятимуть незалежні експерти

Міністерство освіти залучає незалежних експертів до перевірки телеуроків від проєкту Всеукраїнська школа онлайн. Вони будуть присутні під час запису уроків, а також переглядатимуть матеріал перед випуском.

Роль незалежних експертів будуть виконувати вчителі, які погодилися на добровільній основі допомагати колегам, повідомила у фейсбуці тимчасова виконувачка обов'язків міністра освіти і науки Любомира Мандзій.

Важливо Всеукраїнська школа онлайн: розклад, теми уроків та список каналів

Додаткова перевірка потрібна, щоб прибрати можливі помилки, обмовки чи описки у трансляціях телеуроків. Експерти будуть переглядати уроки перед тим, як вони вийдуть на екран. Також вони будуть присутніми під час запису нових уроків.

Що відомо про онлайн-уроки?Це освітній проєкт "Всеукраїнська школа онлайн", ініційований президентом України. Відеоуроки щодня виходять на українських телеканалах.



Метою є надати доступ до якісної освіти українським школярам, які під час карантину не можуть відвідувати школи. Зйомки уроків відбуваються у Новопечерській школі міста Києва.



У відеозаняттях окрім 40 київських педагогів також беруть участь українські ведучі, музиканти, актори тощо. Переглянути відео із заняттями можна на сайті 24 каналу, а також на офіційних сторінках Міністерства освіти і науки України у фейсбуці та на ютубі.