В школах Украины стартовали осенние каникулы: где и сколько продлятся

В большинстве школ нашего государства сегодня, 28 октября, начались осенние каникулы. Дети в основном будут отдыхать неделю.

Часть школ не отпустила учеников на каникулы осенью, а объединила их отдых с зимним. Когда и сколько продлятся осенние каникулы в школах разных регионов Украины, рассказывает Образование 24.

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Когда и сколько продлятся осенние каникулы в школах

Педагогические советы школ в рамках этого учебного года сами могут определять даты и продолжительность каникул. Поэтому в разных городах и регионах нашего государства даты осеннего отдыха учеников могут отличаться.

Киев

В Киеве ученики будут отдыхать с 28 октября по 2 ноября.

Львов

Во Львове разные даты осенних каникул в школах. Большинство школьников будет отдыхать с 28 октября по 3 ноября. Подробные графики – здесь.

Черновцы и область

Ученики в Черновцах не учатся с 26 октября. Отдыхать будут до 3 ноября 2024 года включительно. Такие даты осенних каникул – в большинстве школ города.

В области ученики 231 школы начнут отдых согласно графику. В основном дети не будут учиться в течение 28 октября – 3 ноября.

Ивано-Франковск

В Ивано-Франковске ученики будут отдыхать от учебы неделю: с 28 октября по 3 ноября.

Луцк и Волынская область

Осенние каникулы в школах Луцка продлятся с 27 октября по 3 ноября. В области с 21 по 27 октября отдыхали дети в 78 учебных заведениях. С 28 октября по 3 ноября каникулы продлятся в 348 школах.

Хмельницкий и область

Осенние каникулы в школах Хмельницкого состоятся с 28 октября по 3 ноября 2024 года. В школах области ученики 391 школы также будут отдыхать в такие же даты.

Одесская область

Ученики 508 школ идут на недельный отдых с 28 октября. Ученики 26 заведений пойдут отдыхать от учебы в ноябре.

Тернополь

Школьники в Тернополе отдыхают с 26 октября. Не будут учиться по 3 ноября.

Ровно

В Ровно осенние каникулы продлятся с 28 октября по 3 ноября.

Острог

Осенние каникулы в школах продолжались с 14 по 20 октября.

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Ужгород

Управление образования Ужгородского городского совета рекомендовало школам организовать осенние каникулы в школах с 28 октября по 3 ноября.

Полтава и область

У школах области графики осенних каникул разные. В некоторых общинах ученики не учились неделю с 21 октября. С 26 октября по 3 ноября будут отдыхать школьники из 21 общины. С 28 октября неделя каникул начнется в 30 общинах.

Житомирская область

Осенние каникулы в школах Житомирщины в этом году продлятся с 28 октября по 3 ноября.