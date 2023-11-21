Можете совершать ошибку: 10 слов, в которых украинцы неправильно ставят ударение

21 ноября 2023, 15:19
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Украинский язык может похвастаться большим количеством интересных и колоритных слов. Но земляки не всегда корректно могут их использовать в речи.

В частности, проблемным может стать акцентирование отдельных слов. Что интересно, многие слова имеют двойные акценты.

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10 слов, в которых украинцы неправильно ставить ударение

Так, Образование 24 поможет вам не допускать ошибок в произношении отдельных украинских слов.

В частности предлагаем вам 10 слов, в которых вы можете неправильно ставить ударение. И подсказываем, какой состав должен быть подчеркнут.

  • вІрші;
  • дЕщиця;
  • горошИна;
  • добУток;
  • павИч;
  • прОділ;
  • чарівнИй;
  • ярмаркОвий;
  • хАос (у міфології: стихія);
  • хаОс (безлад).
Заметим также, что 21 ноября, в День Достоинства и Свободы, в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" мы рассказали, как правильно рассказывать об этом государственном празднике и событиях, связанных с ним.

5 красивых украинских слов, которыми вы очаруете собеседников

  • Образование 24 также раньше подсказало 5 красивых слов, которые вы могли и не знать.
  • Их вы можете вкрапывать их в свою речь уже сегодня.
  • Что это за слова, читайте по ссылке.
Автор: Марія Волошин