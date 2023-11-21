Можете совершать ошибку: 10 слов, в которых украинцы неправильно ставят ударение
21 ноября 2023, 15:19Читати новину українською
Украинский язык может похвастаться большим количеством интересных и колоритных слов. Но земляки не всегда корректно могут их использовать в речи.
В частности, проблемным может стать акцентирование отдельных слов. Что интересно, многие слова имеют двойные акценты.
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10 слов, в которых украинцы неправильно ставить ударение
Так, Образование 24 поможет вам не допускать ошибок в произношении отдельных украинских слов.
В частности предлагаем вам 10 слов, в которых вы можете неправильно ставить ударение. И подсказываем, какой состав должен быть подчеркнут.
- вІрші;
- дЕщиця;
- горошИна;
- добУток;
- павИч;
- прОділ;
- чарівнИй;
- ярмаркОвий;
- хАос (у міфології: стихія);
- хаОс (безлад).
5 красивых украинских слов, которыми вы очаруете собеседников
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- Их вы можете вкрапывать их в свою речь уже сегодня.
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