Карантин изменил процесс обучения не только учеников, но и студентов. По словам экспертов, осенью ожидается следующая волна заболеваний, а поэтому существует риск возврата вузов к дистанционному обучению. Что же карантин принес для образования и как это повлияет на будущее обучение студентов.

Депутат фракции "Голоса" Инна Совсун назвала шесть проблем украинского высшего образования, которые выявил карантин, пишет Osvita.ua.

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Проблемы высшего образования в Украине, которые выявил карантин

Цифровые навыки

Из-за пандемии коронавируса, студенты, как и ученики, были вынуждены перейти на дистанционное обучение. И те, кто имел опыт пользования современных технологий, довольно быстро приспособился к этому.

Ведь технологии уже давно стали неотъемлемой частью нашей жизни, поэтому педагоги должны уметь применять это, независимо от того, как проходит обучение.

Методики преподавания

К сожалению, во многих университетах преподаватели до сих пор заставляют студентов писать рефераты от руки или переписывать материал из учебника. Но эффективены ли такие преподавательские подходы ? Конечно, нет. Подтверждением этого являются результаты многих исследований.

В частности, эксперимент Бретцига и Кулхави, что из четырех видов работ с текстом механическое дублирование информации является наименее эффективным методом для запоминания информации.

Ученые говорят, что механическое дублирование текста никак не помогает студентам критически осмысливать прочитанное. Поэтому, преподавание онлайн не будет эффективнее офлайнового, пока преподаватели не начнут применять эффективные методики преподавания.



Учеба в университете/ Фото prostir

Нагрузка и преподаватели

У преподавателей, которые во время карантина действительно пытались сохранить качество учебного процесса, подготовка к занятиям онлайн занимала гораздо больше времени, чем до карантина.

К тому же, многие педагоги перевели общения со студентами в письменный формат – дав им множество задач и фактически отказавшись от проведения занятий. А были и такие, которые вообще не всегда выходили на связь со студентами.

Эта ситуация также подняла вопрос о справедливости уровня зарплат в учреждениях высшего образования. Ведь сейчас университеты не могут устанавливать зарплаты в зависимости от результатов работы преподавателей. Поэтому, карантин лишь напомнил, что вузы должны иметь большую автономию в определении зарплат.

Академическая доброчестность

Академическая доброчестность – это еще одна проблема, которую показал карантин. Согласно исследованию 2015 года, более 90% студентов используют в обучении плагиат, списывают на экзаменах, распечатывают готовые письменные работы из Интернета, покупают их и т.

До сих пор этому вопросу не уделяется достаточно внимания. Поэтому университеты должны системно работать, чтобы создать действенную систему, которая бы помогла обеспечить академическую доброчестность и сформировать соответствующую культуру студентов.

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Автономия высших учебных заведений

Университеты, вместо того, чтобы подстроить учебный процесс под условия карантина, продолжали ожидать указаний от МОН. А Минобразования подготовило непонятные рекомендации и отметило, что вся ответственность – на университетах.

Поэтому, это несколько расширило понимание учебными заведениями своей автономии и помогло им получать необходимый практический опыт для их самостоятельности.

Гендерное равенство

Большинство преподавателей ВУЗов Украины – женщины, однако когда на карантине все родители начали работать из дома, параллельно воспитывая детей. И у нас большинство такой работы продолжают выполнять преимущественно женщины.

Поэтому, вопрос гендерного равенства до сих пор остро стоит в украинском обществе, и университеты не является исключением. Заметно, что ограниченные карьерные возможности женщин (посмотрите, какое количество у нас женщин-ректоров). И карантин только в очередной раз доказал важность внимательного отношения к этому вопросу.