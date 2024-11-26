Из вузов Украины отчислили почти 25 тысяч студентов-мужчин, – заместитель Лисового

Из вузов в Украине отчислили около 23,5 тысячи студентов-мужчин старше 30 лет. И это за апрель-август 2024 года.

Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на сообщение в фейсбуке заместителя министра образования и науки Украины Михаила Винницкого. Причины отчисления из рядов студентов разные.

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Почему из вузов отчислили более 20 тысяч студентов

Винницкий при этом назвал эти причины. Это неуспеваемость, непосещение занятий и тому подобное.

Непосредственно по результатам проверок ГСКО отчислено 5805 соискателей, остальные – по результатам работы внутренних систем обеспечения качества образования самих университетов,

– уточнил чиновник.

Он добавил, что отчисление студентов нельзя назвать положительным явлением для системы образования, но с другой стороны – это признак требовательности украинских вузов.

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Очевидно, что отчислены те "студенты", которые на самом деле не планировали быть студентами, а хотели использовать этот статус для избежания других обязанностей. То, что их уже нет в системе высшего образования – признак того, что система самоочищается,

– заявил Винницкий.

Обратите внимание! Право на отсрочку имеют те, кто получает первое высшее образование и на уровень выше, чем получили до этого. К примеру, студент поступил на магистратуру после окончания обучения на бакалавриате.