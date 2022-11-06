Как одеть ребенка, если на улице отключили освещение: советы родителям
6 ноября 2022 , 13:11Читати новину українською
Россия продолжает атаковать объекты энергетической инфраструктуры Украины. Враг хочет оставить украинцев без света и тепла.
Так, террор России привел к вынужденной экономии электроэнергии в нашем государстве. Однако проблемой является то, что дети часто ходят по улице, когда темно, а уличное освещение отключено.
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Как одеваться на улицу, если отключили освещение
Эксперты Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности рассказали, как позаботиться о безопасности в темное время суток.
- Одевайтесь в светлые вещи. Не обязательно во все белое. Однако светлой должна быть половина одежды: куртка или брюки;
- приобретите световозвращающие элементы одежды: браслет, ленту на рюкзак или жилет. Согласно статистике, светоотражатели уменьшают риск наезда авто в шесть раз. Лучше всего заметный цвет – желтый;
- позаботьтесь о наличии светоотражающих элементов на одежде детей. Располагайте их на уровне головы, корпуса и рук ребенка. Из-за меньшего роста дети менее заметны на дорогах;
- приобретите для своих домашних светящихся любимцев или одежду со светоотражающими элементами.
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Как сейчас идет обучение в Украине
- Россия продолжает терроризировать Украину ракетными ударами и атаками дронов-камикадзе.
- Враг наносит удары, в частности, по объектам энергетической сферы. Поэтому возникают проблемы со светом во многих регионах Украины.
- Проблемы с электроэнергией влияют и на обучение детей. Часть из них вынуждена уходить на каникулы.
- По состоянию на 25 октября, по словам главы МОН Сергея Шкарлета, в школах нашего государства учится около 4 миллионов учеников.
- Обучение длится почти в 13 тысячах школ нашего государства.
- В Ровно учащиеся вернулись за парты с 31 октября, сообщил мэр города Александр Третяк.
- А в Тернополе с 31 октября начинаются осенние каникулы в школах, сообщил мэр города Сергей Надал.
- Школы Киевщины после временной вынужденной дистанционной работы возобновляют обучение в очном и смешанном форматах.
- По состоянию на 31 октября учащиеся более 7 тысяч школ в Украине вернулись к учебе после осенних каникул, сообщил глава МОН Сергей Шкарлетт.
- Всего с 31 октября по 6 ноября осенние каникулы будут продолжаться в 2 тысячах 234 школах.
- В почти 3,6 тысяч школ – а это почти 30% из всех – осенние каникулы перенесли на зиму.
- Окончательное решение об отдыхе учащихся принимает педсовет и согласовывает приказом директор школы, добавил глава МОН.
- Шкарлетт отметил, что 94% учебных заведений Украины готовы к отопительному сезону.