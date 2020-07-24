Весенний семестр прошлого учебного года украинские школьники завершали дистанционно – из-за ограничений, введенных в связи с пандемией COVID-19. Однако карантин продолжается. Чего ждать ученикам и учителям с начала нового учебного года?

Сайт 24 канала собрал все, что известно на данный момент, и узнал, к каким нововведениям уже готовятся в школах.

Что говорят в правительстве?

Министерство здравоохранения пока что продолжает разрабатывать рекомендации для безопасного открытия учебных заведений с 1 сентября. Их финальный перечень опубликуют до конца июля.

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Как отметил глава Минздрава Максим Степанов, в ведомстве намерены перенять лучшие зарубежные практики, чтобы "сделать процесс обучения максимально комфортным и безопасным".

Рассматривают, в частности, следующие нововведения:

проведения температурного скрининга учеников и работников учреждений в начале дня (не будут допускать в школу тех, чья температура превышает 37,2)

наличие антисептиков в помещениях (дети ними должны пользоваться только под наблюдением педагогов);

родители, которые приводят детей в школу, должны быть в масках.

Заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью "Украинскому радио" не исключил разделение предметов по формату их изучения: одни уроки будут посещать исключительно дистанционно, а другие – в школе. При этом он отметил, что школа выполняет как образовательную, так и социально-экономическую функции. Речь идет прежде всего о том, что родители работают и не могут постоянно находиться дома с детьми.

Как только мы переходим на дистанционное образование, то с ребенком должен кто-то находиться дома. Это будет влиять на возможность семье адекватно работать и пополнять семейный бюджет,

– объяснил Ляшко.

Между тем карантин в Украине продлили до 31 августа. Для каждого региона отдельно будут устанавливать один из четырех уровней эпидемической опасности. И два из них предусматривают ограничения для работы учебных заведений ( "оранжевый" уровень) или запрет их посещать ( "красный"), отметили в Министерстве образования и науки.

"Подавляющее большинство соискателей образования 1 сентября традиционно пойдут в учебные заведения. Министерство выступает за то, чтобы учебный процесс проходил, как и раньше, в классах, аудиториях, лабораториях, спортзалах. Но с учетом карантинных ограничений", – рассказал в.и.о. Министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет.



Регионы с "красным" уровнем опасности школы не откроют / Фото unsplash

Он уточнил: в МОН, вместе с Минздравом и главным санитарным врачом, пока что рассматривают возможные сценарии для проведения процесса обучения с 1 сентября в условиях карантина. Как только решение будет принято, руководители учебных заведений и соответствующие ведомства получат подробные алгоритмы и разъяснения.

В начале июля Шкарлет в интервью lb.ua отмечал, что не исключают и так называемую смешанную форму обучения: частично оффлайн, частично онлайн. Возможен также вариант посещения учебных заведений по сменам.

Ситуация в столице: к чему готовиться школам Киева

По состоянию на 23 июля, по данным Минздрава, Киев входит в перечень регионов, где можно ослабить карантин. В КГГА отмечают: столичные школы начнут обучение с 1 сентября в смешанной форме или в обычном режиме.

Однако в. о. первого заместителя председателя КГГА Валентин Мондриевский уточнил, что окончательное решение о формате нового учебного года сначала должны объявить на государственном уровне.

Мы понимаем, что необходимо подготовиться как к дистанционному, так и к традиционному формату обучения. В этом вопросе стараемся быть гибкими, но надеемся, что новый учебный год ученики встретят в школах, а не за экранами компьютеров и с помощью телефонов,

– отметил Мондриевский.

Он добавил, что средства защиты для школьников всех учебных заведений столицы будут закупать за счет города.



Киев счет города закупит все средства защиты для школьников и педагогов / Фото unsplash

В самих учебных заведениях также ждут указаний "сверху" и готовятся к разным сценариям.

Так, директор специализированной школы №76 имени Олеся Гончара Елена Знак в комментарии сайту 24 канала рассказала, что приказ городского департамента образования о том, что возможны несколько сценариев работы учреждений, школа уже получила.

Пока же здесь готовятся к обычной организации учебного процесса, однако с "карантинными" поправками: температурный скрининг для всех, антисептики, использование масок, возможно открытие нескольких входов в заведение. Бактерицидные лампы, антисептики, маски и бесконтактные термометры школа получила еще в начале лета.

Рассматривают и возможность "смешанной" формы обучения – когда часть класса будет находиться на уроке, а часть – наблюдать за этим онлайн. Однако с этим могут возникнуть неудобства.

Если говорить о нашей школе, то не все кабинеты, например, оснащены интернетом. Соответственно, не везде учитель может выйти на связь. Но это можно наработать, я думаю, что нам будут помогать наши районные управления,

– объяснила Елена Знак.

Не исключают здесь и дистанционное обучение, как было с марта. Хотя и надеются, что дети и педагоги все же смогут вернуться в школу. Это – гораздо лучше для всех. Однако будет зависеть исключительно от эпидемической ситуации.