Весняний семестр минулого навчального року українські школярі завершували дистанційно – через обмеження, введені у зв'язку з пандемією COVID-19. Однак карантин триває. На що чекати учням та вчителям з початку нового навчального року?

Сайт 24 каналу зібрав все, що відомо на цей момент, та дізнався, до яких нововведень уже готуються у школах.

Що говорять в уряді?

Міністерство охорони здоров'я наразі продовжує розробляти рекомендації для безпечного відкриття навчальних закладів з 1 вересня. Їх фінальний перелік опублікують до кінця липня.

До теми Вступна кампанія-2020: хто має право на пільги та першочергове зарахування у ВНЗ

Як зазначив очільник МОЗ Максим Степанов, у відомстві мають намір перейняти найкращі закордонні практики, аби "зробити процес навчання максимально комфортним та безпечним".

Розглядають, зокрема, такі нововведення:

проведення температурного скринінгу учнів та працівників закладів на початку дня (не допускатимуть до школи тих, чия температура перевищує 37,2);

наявність антисептиків у приміщеннях (діти ними повинні користуватися лише під наглядом педагогів);

батьки, які приводять дітей до школи, повинні бути в масках.

Заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в інтерв'ю Українському радіо не виключив поділ предметів за форматом їх вивчення: одні уроки відвідуватимуть виключно дистанційно, а інші – у школі. При цьому він наголосив, що школа виконує як освітню, так і соціально-економічну функції. Йдеться передусім про те, що батьки працюють і не можуть постійно перебувати вдома з дітьми.

Як тільки ми переходимо на дистанційну освіту, то з дитиною повинен хтось перебувати вдома. Це буде впливати на можливість сім'ї адекватно працювати і поповнювати сімейний бюджет,

– пояснив Ляшко.

Тим часом карантин в Україні продовжили до 31 серпня. Для кожного регіону окремо будуть встановлювати один з чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. І два з них передбачають обмеження для роботи навчальних закладів ("помаранчевий" рівень) або заборону їх відвідувати ("червоний"), наголосили у Міністерстві освіти і науки.



"Переважна більшість здобувачів освіти 1 вересня традиційно підуть до закладів освіти. Міністерство виступає за те, щоб навчальний процес проходив, як і раніше, в класах, аудиторіях, лабораторіях, спортзалах. Але з урахуванням карантинних обмежень", – розповів т.в.о. Міністра освіти і науки України Сергій Шкарлет.



Регіони з "червоним" рівнем небезпеки школи не відкриють / Фото unsplash

Він уточнив: у МОН, разом з МОЗ та головним санітарним лікарем, наразі розглядають можливі сценарії для проведення процесу навчання з 1 вересня в умовах карантину. Як тільки рішення буде прийнято, керівники навчальних закладів та відповідні відомства отримають докладні алгоритми та роз'яснення.

На початку липня Шкарлет в інтерв'ю lb.ua зазначав, що не виключають і так звану змішану форму навчання: частково оффлайн, частково онлайн. Можливий також варіант відвідування навчальних закладів по змінах.

Ситуація у столиці: до чого готуватися школам Києва

Станом на 23 липня, за даними МОЗ, Київ входить до переліку регіонів, де можна послабити карантин. У КМДА зазначають: столичні школи розпочнуть навчання з 1 вересня у змішаній формі або ж у звичайному режимі.

Проте в. о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський уточнив, що остаточне рішення щодо формату нового навчального року спершу повинні оголосити на державному рівні.

Ми розуміємо, що необхідно підготуватися як до дистанційного, так і до традиційного формату навчання. У цьому питанні намагаємося бути гнучкими, але сподіваємося, що новий навчальний рік учні зустрінуть у школах, а не за екранами комп'ютерів та за допомогою телефонів,

– зазначив Мондриївський.

Він додав, що засоби захисту для школярів усіх навчальних закладів столиці будуть закуповувати коштом міста.



Київ коштом міста закупить всі засоби захисту для школярів та педагогів / Фото unsplash

У самих навчальних закладах також чекають на вказівки "згори" і готуються до різних сценаріїв.

Так, директорка спеціалізованої школи №76 імені Олеся Гончара Олена Знак у коментарі сайту 24 каналу розповіла, що наказ міського департаменту освіти про те, що можливі декілька сценаріїв роботи закладів, школа уже отримала.

Поки що ж тут готуються до звичайної організації навчального процесу, однак з "карантинними" поправками: температурний скринінг для всіх, антисептики, використання масок, можливе відкриття кількох входів у заклад. Бактерицидні лампи, антисептики, маски та безконтактні термометри школа отримала ще на початку літа.

Розглядають і можливість "змішаної" форми навчання – коли частина класу буде перебувати на уроці, а частина – спостерігатиме за цим онлайн. Однак з цим можуть виникнути незручності.

Якщо говорити про нашу школу, то не всі кабінети, наприклад, оснащені інтернетом. Відповідно, не скрізь вчитель може вийти на зв'язок. Але це можна напрацювати, я думаю, що нам будуть допомагати наші районні управління,

– пояснила Олена Знак.

Не виключають тут і дистанційне навчання, як було з березня. Хоч і сподіваються, що діти та педагоги все ж зможуть повернутися до школи. Це – набагато краще для всіх. Однак залежатиме виключно від епідемічної ситуації.