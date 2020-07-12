Как открыть инклюзивный класс в школе: рекомендации МОН
В Министерстве образования и науки обнародовали рекомендации по созданию инклюзивных классов. Такие классы должны быть в школах в обязательном порядке, если там учится ребенок с особыми потребностями.
Инклюзивный класс создают после заявления родителей
Рекомендациями МОН относительно функционирования инклюзивных классов могут воспользоваться директора образовательных учреждений. Об этом информирует пресс-служба министерства в фейсбуке.
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Школа должна обеспечить ребенка с особыми потребностями учебными материалами, создать необходимую среду. Также в инклюзивном классе должен работать ассистент учителя.
Как создать инклюзивный класс:
- Спецкласс создают на основе заявления родителей. Также подтверждение должно поступить от инклюзивно-ресурсного центра.
- После приказа директора в школе создают команду психолого-педагогического сопровождения.
- Именно эта команда должна составить индивидуальную программу развития ребенка, по которой школьник будет работать.
- Эту программу должны согласовать с родителями, план пересматривают дважды в год.
- В классе вводят должность ассистента учителя.
- Также в школу дополнительно привлекают специалистов, работу которых оплачивают из субвенции.
Рекомендации МОН по инклюзивным классам / инфографика Минобразования