Як відкрити інклюзивний клас у школі: рекомендації МОН
У Міністерстві освіти та науки оприлюднили рекомендації щодо створення інклюзивних класів. Такі класи повинні бути у школах в обов'язковому порядку, якщо там навчається дитина з особливими потребами.
Інклюзивний клас створюють після заяви батьків
Рекомендаціями МОН щодо функціонування інклюзивних класів можуть скористатись директори освітніх закладів. Про це інформує пресслужба міністерства у фейсбуці.
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Школа має забезпечити для дитини з особливими потребами навчальні матеріали, створити необхідне середовище. Також у інклюзивному класі має працювати асистент учителя.
Як створити інклюзивний клас:
- Спецклас створюють на основі заяви батьків. Також підтвердження має надійти від інклюзивно-ресурсного центру.
- Після наказу директора у школі створюють команду психолого-педагогічного супроводу.
- Саме ця команда має скласти індивідуальну програму розвитку дитини, за якою школяр працюватиме.
- Цю програму мають погодити з батьками, план переглядають двічі на рік.
- У класі вводять посаду асистента вчителя.
- Також у школу додатково залучають фахівців, роботу яких оплачують з субвенції.
Рекомендації МОН щодо інклюзивних класів / Інфографіка Міносвіти