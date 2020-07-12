Як відкрити інклюзивний клас у школі: рекомендації МОН

У Міністерстві освіти та науки оприлюднили рекомендації щодо створення інклюзивних класів. Такі класи повинні бути у школах в обов'язковому порядку, якщо там навчається дитина з особливими потребами.

Інклюзивний клас створюють після заяви батьків

Рекомендаціями МОН щодо функціонування інклюзивних класів можуть скористатись директори освітніх закладів. Про це інформує пресслужба міністерства у фейсбуці.

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Школа має забезпечити для дитини з особливими потребами навчальні матеріали, створити необхідне середовище. Також у інклюзивному класі має працювати асистент учителя.

Як створити інклюзивний клас:

Спецклас створюють на основі заяви батьків. Також підтвердження має надійти від інклюзивно-ресурсного центру.

Після наказу директора у школі створюють команду психолого-педагогічного супроводу.

Саме ця команда має скласти індивідуальну програму розвитку дитини, за якою школяр працюватиме.

Цю програму мають погодити з батьками, план переглядають двічі на рік.

У класі вводять посаду асистента вчителя.

Також у школу додатково залучають фахівців, роботу яких оплачують з субвенції.

Зверніть увагу! Асистентом вчителя в інклюзивному класі може стати хтось із батьків або уповноважена ними особа, також цю функцію може виконувати соцпрацівник.



Рекомендації МОН щодо інклюзивних класів / Інфографіка Міносвіти