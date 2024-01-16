В МОН рассекретили, почему не отменили заочную форму обучения

Не так давно Минобразования Украины намерено было заменить заочную форму обучения дистанционной. Однако впоследствии чиновники отказались от этой идеи.

Теперь МОН решил оставить заочный формат обучения, но усовершенствовать его. Замглавы Минобразования Михаил Винницкий рассказал детали.

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Почему в Украине не отменили заочное обучение

Чиновник заявил, что в МОН хотели отменить заочное образование, ведь считали, что проще заменить его дистанционным и уже эту форму усовершенствовать. Однако чиновники посовещались, получили определенный фидбэк от многих ректоров, депутатов, общественности и решили оставить заочный формат обучения.

Приняли решение не отменять, а совершенствовать заочное обучение. Сегодня эта форма очень популярна: есть 290 тысяч студентов на разных программах,

– уточнил заместитель Лисового.

И добавил, что все же заочная форма не отличается высоким качеством.

Чаще всего, к сожалению, это о получении диплома, а не о получении компетентностей, знаний или умений,

– считает Винницкий.

Он также рассказал, что чтобы изменить такую ситуацию, МОН разрабатывает ряд решений. В частности, они хотят увеличить количество виртуальных контактных часов преподавателей со студентами, а также ввести промежуточные проверки знаний для студентов, а не оставлять все на сессию.

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Отмена заочного образования: предыстория