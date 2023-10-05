Если же в течение трех дней столбики термометра показывают менее +8 градусов, батареи должны получить тепло. Этот вопрос – на контроле местных властей.
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Когда стартует отопительный сезон в школах Украины 2023
Сначала тепло должны подать в школы, садики, больницы и учреждения культуры. При этом температура воздуха в классах и кабинетах в школах должна быть в пределах +17 – +20.
Чтобы отопление в школах включили, директора школ должны направить специальные обращения к местным властям.
Киев
Дети в садах и школах, раненые бойцы в больницах – все должны быть с теплом. И вовремя. Нас ждет еще одна непростая зима,
– отмечал в сентябре начальник КМВА Сергей Попко.
Однако мэр украинской столицы Виталий Кличко недавно предупредил об угрозе срыва отопительного сезона в Киеве из-за долгов государства перед городом.
- Львов
Практически все школы города готовы к старту отопительного сезона. Также в 400 учебных заведениях Львова и общины есть и генераторы, но они не обеспечивают отопление.
- Одесса
Когда школы в Одессе получат тепло, зависит от температуры воздуха. К слову, область уже завершает подготовку к отопительному сезону.
- Харьков
Харьков также готов к старту отопительного сезона.