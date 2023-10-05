Если же в течение трех дней столбики термометра показывают менее +8 градусов, батареи должны получить тепло. Этот вопрос – на контроле местных властей.

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