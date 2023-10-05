Якщо ж протягом трьох днів стовпчики термометра показують менше +8 градусів, батареї мають отримати тепло. Це питання – на контролі місцевої влади.

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Коли стартує опалювальний сезон у школах України 2023

Спершу тепло мають подати у школи, дитсадки, лікарні та заклади культури. При цьому температура повітря у класах та кабінетах у школах має бути у межах +17 – +20.

Аби опалення у школах включили, директори шкіл повинні скерувати спеціальні звернення до місцевої влади.

Київ

Діти в садочках і школах, поранені бійці в лікарнях – всі мають бути з теплом. І вчасно. Нас чекає ще одна непроста зима,

– наголошував у вересні начальник КМВА Сергій Попко.

Однак мер української столиці Віталій Кличко недавно попередив про загрозу зриву опалювального сезону у Києві через борги держави перед містом.

Львів

Майже усі школи міста готові до старту опалювального сезону. Також у 400 навчальних закладах Львова та громади є і генератори, але вони не забезпечують опалення.

Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.

Одеса

Коли школи в Одесі отримають тепло, залежить від температури повітря. До слова, область уже завершує підготовку до опалювального сезону.

Харків

Харків також готовий до старту опалювального сезону.