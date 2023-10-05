Якщо ж протягом трьох днів стовпчики термометра показують менше +8 градусів, батареї мають отримати тепло. Це питання – на контролі місцевої влади.
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Коли стартує опалювальний сезон у школах України 2023
Спершу тепло мають подати у школи, дитсадки, лікарні та заклади культури. При цьому температура повітря у класах та кабінетах у школах має бути у межах +17 – +20.
Аби опалення у школах включили, директори шкіл повинні скерувати спеціальні звернення до місцевої влади.
Київ
Діти в садочках і школах, поранені бійці в лікарнях – всі мають бути з теплом. І вчасно. Нас чекає ще одна непроста зима,
– наголошував у вересні начальник КМВА Сергій Попко.
Однак мер української столиці Віталій Кличко недавно попередив про загрозу зриву опалювального сезону у Києві через борги держави перед містом.
- Львів
Майже усі школи міста готові до старту опалювального сезону. Також у 400 навчальних закладах Львова та громади є і генератори, але вони не забезпечують опалення.
- Одеса
Коли школи в Одесі отримають тепло, залежить від температури повітря. До слова, область уже завершує підготовку до опалювального сезону.
- Харків
Харків також готовий до старту опалювального сезону.