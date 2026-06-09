Свириденко рассказала, уволят ли Лисового с должности министра образования и науки

Глава украинского правительства Юлия Свириденко прокомментировала информацию о возможном увольнении с должности главы МОН Оксена Лисового. В частности, опровергла слухи.

Об этом чиновница сообщила на конференции "Образование новой Украины 2.0" в Киеве, пишет Interfax.com.ua.

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Что говорит премьер об увольнении Лисового?

Свириденко заявила: "Можете быть спокойными".

Ранее Лисовой говорил, что не подавал заявление на увольнение. И заявлял об отсутствии представления о его отставке от руководительницы Кабмина.

Напомним, что на прошлой неделе нардеп Ярослав Железняк заявил, что на этой неделе могут произойти изменения в правительстве. В частности, вероятно, будут рассматривать вопрос о замене министра образования и науки Украины Оксена Лисового.

Железняк также писал: если отставка Лисового состоится, то пока не будут назначать нового главу ведомства. Вместо этого оставят и.о. руководителя. Относительно того, кто может заменить Лисового, продолжается обсуждение.