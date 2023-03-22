Нардеп рассказал, что стало последней каплей в работе Шкарлета и почему его не уволили быстрее
Источник:Громадское радио
Деятельность Сергея Шкарлета на должности главы МОН сопровождало немало скандалов. Последней каплей в работе экс-министра стала реформация предметов на НМТ.
В частности, отмена экзамена по истории Украины как обязательного предмета в тесте. Об этом заявил народный депутат Ярослав Юрчишин.
Читайте В Раде проголосовали за отставку Шкарлета и еще 2 министров
Почему Шкарлета не уволили быстрее
Юрчишин при этом заметил, что кандидата на должность министра образования искали долго.
Трудно было найти человека, который бы после Шкарлета взялся заботиться в таких условиях, которые есть, когда нужно и построить систему безопасности, и вывести учеников в офлайн. Долго искали человека, который сможет хотя бы попытаться противостоять всем тем вызовам, которые есть в образовании и науке,
– заявил нардеп.
К теме Оксен Лисовой – новый министр образования
Шкарлета отправили в отставку
- 20 марта Верховная Рада поддержала отставку предыдущего главы МОН Сергея Шкарлета.
- "За" проголосовали 295 нардепов.
- Перед тем его увольнение одобрил профильный комитет Рады.
- 21 марта на должность министра образования и науки Украины был назначен ученый и военный Оксен Лисовой.
- Перед этим это назначение согласовал профильный комитет ВРУ.
Кто такой Оксен Лисовой
- Оксен Лисовой является ученым и директором Малой академии наук (МАН). Отец новоназначенного министра Василий Лисовой был философом, правозащитником и диссидентом, за что его советские власти отправили в Сибирь.
- После начала широкомасштабной войны Оксен пошел как доброволец защищать наше государство от русских окупантов. В одном из своих интервью он рассказывал о том, что "участие в войне против империи, не по своей воле, начал принимать за неделю до дня рождения, ведь именно тогда КГБ арестовало отца". Был в ссылке Василий Лисовой 11 лет.
- Назначение Лисового на должность министра образования поддержало немало выдающихся украинских деятелей. В частности, писательница Оксана Забужко, посол Украины в США Оксана Макарова, нардепы, преподаватели и многие другие.