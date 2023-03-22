Нардеп рассказал, что стало последней каплей в работе Шкарлета и почему его не уволили быстрее

Читайте В Раде проголосовали за отставку Шкарлета и еще 2 министров

Почему Шкарлета не уволили быстрее

Юрчишин при этом заметил, что кандидата на должность министра образования искали долго.

Трудно было найти человека, который бы после Шкарлета взялся заботиться в таких условиях, которые есть, когда нужно и построить систему безопасности, и вывести учеников в офлайн. Долго искали человека, который сможет хотя бы попытаться противостоять всем тем вызовам, которые есть в образовании и науке,

– заявил нардеп.

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