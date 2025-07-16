Мошенники обманывают украинцев на "Пакете школьника": как не попасть в ловушку
- Мошенники в Украине используют тему "Пакет школьника" для обмана, предлагая ввести данные банковской карты через фейковые ссылки.
- Полиция советует проверять ссылки, пользоваться официальными сервисами и не вводить данные на подозрительных сайтах.
- Если стали жертвой мошенничества, соберите доказательства и обратитесь в полицию.
Мошенники в Украине уже добрались до темы "Пакет школьника", поэтому родителей просят быть внимательными при оформлении выплаты. В частности, не переходить по неизвестным ссылкам.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение полиции Ивано-Франковской области. Отметим, эта выплата появилась 7 июля и предусматривает предоставление семьям первоклассников 5 тысяч гривен.
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Как аферисты обманывают родителей?
Жертвой аферы уже стала 40-летняя жительница Коломыйщины, которая обратилась за помощью к полицейским после того, как с ее счета исчезли средства.
Она наткнулась в фейсбуке на ссылку, которое оказалось ловушкой. Говорится о получении соответствующей денежной выплаты от государства для своего первоклассника.
Так, мошенники для оформления так называемой услуги предлагают ввести данные банковской карты. Этого было достаточно, чтобы они получили доступ к финансовым данным потерпевшей. И уже через несколько минут со счета женщины "исчезло" 20 тысяч гривен.
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Что советует полиция?
Полицейские при этом предоставили советы, как не попасть в ловушку аферистов:
- внимательно проверяйте ссылки: поддельные адреса часто содержат лишние символы, ошибки или выглядят необычно;
- официальные выплаты осуществляют через государственные сервисы – внимательно проверяйте информацию;
- не вводите свои личные и банковские данные на незнакомых сайтах.
если вы все же стали жертвой онлайн-мошенничества – не медлите:
- соберите все доказательства: скриншоты, данные банковских транзакций, ссылки и обратитесь в полицию по номеру 102.
Как не попасть в ловушку аферистов / фото полиции
Ранее мы рассказывали, что в Украине появилась новая выплата – "Пакет школьника".