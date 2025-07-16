Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення поліції Івано-Франківської області. Зазначимо, ця виплата з'явилася 7 липня і передбачає надання сім'ям першокласників 5 тисяч гривень.

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Як аферисти обманюють батьків?

Жертвою афери вже стала 40-річна мешканка Коломийщини, яка звернулась за допомогою до поліцейських після того, як з її рахунку зникли кошти.

Вона натрапила у фейсбуці на посилання, яке виявилось пасткою. Мовиться про отримання відповідної грошової виплати від держави для свого першокласника.

Так, шахраї для оформлення так званої послуги пропонують ввести дані банківської картки. Цього було достатньо, щоб вони отримали доступ до фінансових даних потерпілої. І уже за кілька хвилин з рахунку жінки "зникло" 20 тисяч гривень.

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Що радить поліція?

Поліціянти при цьому надали поради, як не потрапити у пастку аферистів:

уважно перевіряйте посилання: підроблені адреси часто містять зайві символи, помилки або виглядають незвично;

офіційні виплати здійснюють через державні сервіси – уважно перевіряйте інформацію;

не вводьте свої особисті та банківські дані на незнайомих сайтах.

️Якщо ви все ж таки стали жертвою онлайн-шахрайства – не зволікайте:

зберіть усі докази: скриншоти, дані банківських транзакцій, посилання та зверніться до поліції за номером 102.



Як не потрапити у пастку аферистів / фото поліції

Раніше ми розповідали, що в Україні з'явилася нова виплата – "Пакунок школяра".