Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение полиции Ивано-Франковской области. Отметим, эта выплата появилась 7 июля и предусматривает предоставление семьям первоклассников 5 тысяч гривен.

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Как аферисты обманывают родителей?

Жертвой аферы уже стала 40-летняя жительница Коломыйщины, которая обратилась за помощью к полицейским после того, как с ее счета исчезли средства.

Она наткнулась в фейсбуке на ссылку, которое оказалось ловушкой. Говорится о получении соответствующей денежной выплаты от государства для своего первоклассника.

Так, мошенники для оформления так называемой услуги предлагают ввести данные банковской карты. Этого было достаточно, чтобы они получили доступ к финансовым данным потерпевшей. И уже через несколько минут со счета женщины "исчезло" 20 тысяч гривен.

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Что советует полиция?

Полицейские при этом предоставили советы, как не попасть в ловушку аферистов:

внимательно проверяйте ссылки: поддельные адреса часто содержат лишние символы, ошибки или выглядят необычно;

официальные выплаты осуществляют через государственные сервисы – внимательно проверяйте информацию;

не вводите свои личные и банковские данные на незнакомых сайтах.

если вы все же стали жертвой онлайн-мошенничества – не медлите:

соберите все доказательства: скриншоты, данные банковских транзакций, ссылки и обратитесь в полицию по номеру 102.



Как не попасть в ловушку аферистов / фото полиции

Ранее мы рассказывали, что в Украине появилась новая выплата – "Пакет школьника".