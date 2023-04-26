Воспользоваться возможностью перевода на бюджет можно по конкурсному баллу, а также по определенным категориям абитуриентов. В частности, первоочередным правом перевода на бюджет могут воспользоваться дети погибших ветеранов, участников боевых действий, дети погибших участников Революции Достоинства, а также правоохранителей, погибших или пропавших без вести во время исполнения служебных обязанностей.

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Эти категории абитуриентов имеют право на перевод с платного обучения на бюджет независимо от конкурсного балла. Они подлежат переводу на свободные места государственного или регионального заказа. Важно – для перевода в бюджет абитуриенты должны быть зачислены на контрактную форму обучения.

Все другие категории абитуриентов также могут быть переведены на государственную форму обучения, но для этого их конкурсный балл должен составлять не менее 130. Речь идет о поступающих из следующих категорий:

лица с инвалидностью в возрасте до 18 лет и лица с инвалидностью I и II групп;

лица с инвалидностью, которые ликвидировали аварию на ЧАЭС, или их дети, а также получившие инвалидность в результате Чернобыльской катастрофы;

дети лиц, пострадавших во время революции Достоинства, боевых действий, а также дети граждан, получивших инвалидность на войне;

шахтеры (ста не менее 3 лет), дети шахтеров со стажем не менее 15 лет, дети погибших в результате несчастного случая на производстве или стали лицами с инвалидностью I или II группы;

внутриперемещенные лица;

дети из многодетных семей (5 и более детей).

Поступающий должен предоставить копии документов, удостоверяющих наличие оснований для получения специальных условий, лично и одновременно с выполнением требований вступления на контракт.