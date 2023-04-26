Скористатися можливістю переведення на бюджет можна за конкурсним балом, а також певним категоріям абітурієнтів. Зокрема, першочерговим правом переведення на бюджет можуть скористатися діти загиблих ветеранів, учасників бойових дій, діти загиблих учасників Революції Гідності, а також правоохоронців, які загинули або зникли безвісти під час виконання службових обов'язків.

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Ці категорії абітурієнтів мають право на переведення з платного навчання на бюджет незалежно від конкурсного бала. Вони підлягають переведення на вільні місця державного або регіонального замовлення. Важливо – для переведення на бюджет абітурієнти повинні бути зараховані на контрактну форму навчання.

Усі інші категорії абітурієнтів також можуть бути переведені на державну форму навчання, але для цього їхній конкурсний бал повинен становити не менш як 130. Йдеться про вступників з наступних категорій:

особи з інвалідністю віком до 18 років та особи з інвалідністю І та ІІ груп;

особи з інвалідністю, які ліквідовували аварію на ЧАЕС, або їхні діти, а також ті, які отримали інвалідність внаслідок Чорнобильської катастрофи;

діти осіб, які постраждали під час Революції Гідності, бойових дій, а також діти громадян, які отримали інвалідність на війні;

шахтарі (ста не менше 3 років), діти шахтарів зі стажем не менше 15 років, діти загиблих внаслідок нещасного випадку на виробництві або стали особами з інвалідністю I або II групи;

внутрішньопереміщені особи;

діти з багатодітних сімей (5 та більше дітей).

Вступник повинен подати копії документів, які засвідчують наявність підстав для отримання спеціальних умов, особисто і одночасно з виконанням вимог вступу на контракт.