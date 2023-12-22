В МОН рассказали, переводят ли на бюджет в вузах детей погибших воинов
Источник:NV
Детям погибших украинских воинов государство оказывает поддержку для получения высшего образования. В МОН рассказали, как сейчас идет процесс перевода таких студентов на бюджетную форму обучения.
Заместитель главы МОН по вопросам высшего образования Михаил Винницкий уточнил, как работает такой алгоритм.
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Переводят ли на бюджет детей погибших воинов
Чиновник отметил, что вышеупомянутый порядок уже работает.
Для нас при любом распределении бюджетных мест категория "дети погибших" идет в первую очередь,
– подчеркнул Винницкий.
И добавил, что при поступлении в вуз бюджетные места для таких абитуриентов есть и появляются на каждой сессии. Это понятное дело для всех в министерстве, говорит заместитель Лисового.
Если с этим вопросом возникают проблемы, вы всегда можете связаться с департаментом высшего образования нашего министерства,
– акцентировал чиновник.
О каких еще изменениях в сфере высшего образования рассказывал замминистра
- Ранее Михаил Винницкий также заявил о кардинальных изменениях в системе высшего образования в дальнейшем.
- В частности, о том, что уменьшат количество вузов, подчиненных государству, и уберут так называемые филиалы университетов.
- Заместитель Лисового также заявил о большое поколение в руководстве ЗВО.
- И добавил, что в Украине введут гранты на обучение в вузах.