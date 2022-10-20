Пес Патрон и Монатик проведут специальный урок для школьников: чему будут учить
Источник:ГСЧС
Из-за войны многие украинские школьники учатся дистанционно. Однако это не значит, что их обучение не стоит сделать еще более познавательным и полезным.
На сегодня, во время войны, особенно важна информация о безопасности. Школьники должны знать хотя бы элементарные правила поведения в критических и опасных ситуациях.
Важно Учебный год в Украине могут продлить: Горбачев рассказал детали
Пес Патрон и Монатик будут учить учеников безопасности
Чтобы заинтересовать школьников изучить правила безопасного поведения, стоит показать им интерактивный онлайн-урок с участием пса Патрона и Монатика. Его разработала UNICEF Ukraine, ГСЧС при поддержке МОН.
Урок по минной безопасности для школьников
Этот онлайн-урок по минной безопасности содержит интересные задачи с участием пса Патрона, Дмитрия Монатика и спасателя ГСЧС. Спасатели при этом отмечают: этот урок действительно может спасти жизнь.
Продолжается урок 15 минут. Интересные задачи, упражнения, мультики и видео позволят учащимся запомнить все правила безопасного поведения.
Что ученик узнает на уроке
- как определять и распознавать взрывоопасные предметы;
- в каких местах они могут скрываться;
- какие маркировочные знаки предупреждают о них;
- каких правил безопасного поведения соблюдать, увидев мину или боеприпас.
Где посмотреть урок по минной безопасности
- Урок по минной безопасности для начальной школы можно просмотреть ссылкой https://bit.ly/3EY7aQr .
- Для средней и старшей школ – по этой ссылке https://bit.ly/3TATDCo .
Читайте Война в Украине: с какими проблемами сталкиваются школьники во время учебы
Сколько должен продолжаться урок во время онлайн-обучения
В Министерстве здравоохранения напомнили , что есть определенное время для онлайн-занятий в условиях военного положения для разных классов.
Да, дети должны учиться онлайн следующим образом:
- 1 – 2 класса – два урока по 30 минут или три – по 20 минут;
- 3 – 4 класса – два урока по 45 минут или три – по 30 минут, или четыре – по 20 минут;
- 5 – 6 классы – два урока по 45 минут или три – по 35 минут, или четыре – по 25 минут;
- 7 – 9 классы – два урока по 45 минут или три – по 40 минут, или четыре – по 30 минут, или пять – по 25 минут;
- 10 – 11 классы – три урока по 45 минут или четыре – по 35 минут, или пять – по 30 минут, или шесть – по 25 минут.
Если ребенок находится за границей
Для учеников, которые из-за войны выехали за границу и получают образование во вторую смену, также есть свой режим. У таких школьников уроки в украинской школе должны начинаться не позднее 16:00. К слову, для учащихся 1 – 4 классов допустима организация занятий во вторую смену.