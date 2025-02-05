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5 февраля, 10:06
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Сколько учеников начальных классов могут бесплатно питаться в школе

Мария Волошин

Учеников в Украине обеспечили бесплатным питанием в школах. Такие новации не так давно заработали для учеников начальных классов, и распространить их планируют на всех школьников.

Бесплатно в школах нашего государства питается уже более миллиона учеников начальной школы. Об этом сообщил глава украинского правительства Денис Шмыгаль во время заседания Кабмина, отмечает 24 Канал.

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Сколько учеников 1 – 4 классов питаются в школах бесплатно

Премьер сообщил, что на эти нужды для учеников государство на этот год распределило общинам более 2,8 миллиарда гривен.

В планах – расширение программы, чтобы она охватила всех учеников,
– уточнил Денис Шмыгаль.

При этом добавил, что это – одна из программ "Зимней поддержки".

Отметим, что в 2025 году всех украинских учеников должны обеспечить бесплатным питанием в школах. Соответствующее поручение правительству дал президент Украины.

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Бесплатное питание в школах: что известно

  • С 1 октября 2024 года учеников начальной школы в Украине обеспечили бесплатным одноразовым питанием.
  • На это правительство выделило 2 миллиарда гривен.
  • Средства получат коммунальные учебные заведения, причем в рамках кейтеринга или аутсорсинга 30% стоимости должна покрывать местная община.
  • Бесплатным может быть или завтрак, или обед.
  • Средства на питание получают только коммунальные учебные заведения, сообщили в образовательного омбудсмена.