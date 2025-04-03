Программу питания в школах расширят, "школяриков" будут закупать больше, – президент
- Президент Украины Владимир Зеленский пообещал расширить программу бесплатного питания учащихся на приграничные и прифронтовые регионы, в частности для учеников 5 – 11 классов.
- Зеленский заявил, что власть увеличит закупку школьных автобусов и продолжит строительство укрытий в школах и детсадах.
В Украине и в дальнейшем будут обустраивать укрытия в школах. Также чиновники будут пытаться обеспечить всех учеников бесплатным питанием.
Для начала соответствующую программу расширят на прифронтовые и приграничные регионы Украины. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал во время встречи с руководителями территориальных общин Черниговщины 3 апреля, отмечает 24 Канал.
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Что президент говорит о питании учеников и укрытиях в школах
Президент подчеркнул: безопасность детей важна.
Укрытия в школах мы будем продолжать строить в большом количестве. Относительно бесплатного питания – будет продолжена эта программа,
– отметил он.
Уточним что более 1,6 миллиона учеников уже питаются в школах Украины бесплатно – за счет государственной субвенции или местных бюджетов. Однако говорится об учениках начальной школы.
Президент при этом заявил, что чиновники сделают все возможное, чтобы распространить возможность питаться бесплатно в школе на всех учеников. С сентября такую возможность получат ученики 5 – 11 классов тех школ, расположенных в приграничных с Россией и прифронтовых областях.
Поставлена задача – найти средства для всех детей, чтобы они получили бесплатное питание,
– подчеркнул Зеленский.
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Что говорит глава государства о "школьниках" и укрытиях в детсадах
Глава государства также пообещал, что власть увеличит закупку и количество предоставленных школьных автобусов общинам.
Высказался президент и об обустройстве укрытий для детсадов. Он считает, что в отдельных регионах общины сами могут обустраивать укрытия для садов, без помощи государства. В частности, с помощью представителей бизнеса.
Отдельные общины, которые не так близко расположены к фронту, также хотят бомбоубежища для садиков. Но это же коммунальная собственность – могли бы общины там, где прилетает гораздо меньше или не прилетает, могли бы сами и финансировать. Потому что бизнес там есть. Бизнес релоцировался сами в такие регионы,
– заявил Зеленский.
Также президент отметил, что понимает стремление представителей прифронтовых регионов по строительству укрытий для садов и услышал эту просьбу.