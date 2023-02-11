В Украине продолжат реформу школьного питания, даже несмотря на полномасштабную войну. Эту реформу собственно запустили незадолго до нападения России на наше государство.

Первая леди Украины отметила, что война отобрала год здорового, полноценного питания у детей. Благодаря этой реформе ученики должны были ‍кормить полезно и качественно одновременно.

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Продолжат ли в Украине реформу школьного питания

Все-таки Зеленская подчеркнула, что в Украине не только изменили нормативную базу, начали обновлять школьные пищеблоки, обучать поваров.

Мы стремились сформировать культуру здорового питания, через школу принести знания о правильной пище не только детям, но и их семьям. Это должно повлиять не только на учеников – на всю страну. Если бы не русское нападение…

– уточнила супруга украинского президента.

И подчеркнула, что, несмотря на войну, эту реформу будут снова воплощать в жизнь. Следовательно, в стратегию входят следующие пункты:

организацию качественного питания: закупки и финансирование;

восстановление и модернизация пищеблоков;

развитие кадрового потенциала;

формирование культуры здорового питания. Внедрение новых норм и меню.

Нас вдохновили и вдохновляли на этом пути наши учителя и ученики, которые, несмотря на обстрелы и опасность, начали и продолжают учебный год. Наши учащиеся и учителя настоящие герои – и своего, и нашего будущего. От питания очень зависит не только качество обучения, но и психологическое состояние всех его участников. Итак, реформа школьного питания снова ко времени,

– добавила Зеленская.

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