Шкарлет – среди них: МОН рассмотрит вопрос лишения научных степеней нескольких топпедагогов
Источник:Интерфакс-Украина
Министерство образования и науки Украины рассмотрит вопрос лишения ученой степени из-за плагиата в диссертациях экс-главы МОН, первого проректора НУ "Черниговская политехника" Сергея Шкарлета. А также директора Института модернизации содержания образования (ИМЗО) Евгения Баженкова, ректора НУ "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка" Владимира Онищенко.
В этой группе также оказался и проректор Киевского национального университета строительства и архитектуры (КНУСА) Роман Аксельрод. Это произойдет после окончания судебных процессов в судах.
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МОН рассмотрит вопрос лишения нескольких топпедагогов научных степеней
Соответствующие решения о лишении научных степеней пока не принимали.
В ответе Минобразования на запрос агентства "Интерфакс-Украина" говорится о том, что сейчас продолжаются судебные процессы. От них будет зависеть непосредственное решение и сроки его принятия.
Представление на лишение Шкарлета, Баженкова, Онищенко и Аксельрода в министерство направило Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования.
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Что было раньше
- 26 сентября 2023 года Нацагентство качества высшего образования призвало МОН лишить проректора по учебной работе и региональному развитию Киевского национального университета строительства и архитектуры Романа Аксельрода степени доктора экономических наук из-за плагиата.
- 27 февраля 2024 года Нацагентство качества высшего образования призвало Минобразования лишить экс-министра образования и науки Сергея Шкарлета степени доктора экономических наук из-за академического плагиата в его диссертации.
- 4 апреля 2024 года Нацагентство также призвало МОН Украины лишить директора Института модернизации содержания образования (ИМСО) Евгения Баженкова и ректора Национального университета "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка" Владимира Онищенко степеней доктора экономических наук из-за плагиата в диссертациях.