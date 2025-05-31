В украинском языке есть слово "пруд", но это не совсем то, что вы себе подумали
- Слово "пруд" является русизмом, и для обозначения искусственного водоема следует использовать слово "став" или "ставок".
- В украинском языке "пруд" обозначает быстрое течение воды или поток возле водяной мельницы.
Не все слова, которые кажутся русизмами или суржиком, им являются. Но некоторые в украинском языке могут иметь совершенно другое значение.
Все с приходом жары спешат к водоему – реке, озеру, пруду, чтобы искупаться, освежиться и отдохнуть. А о том, как назвать на украинском языке "пруд", расскажет 24 Канал.
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Как перевести слово "пруд"
Каждый водоем имеет свое название. А для обозначения искусственного водоема на реке или в углублении некоторые используют название – "пруд".
Однако, это слово русизм, а для ее обозначения следует использовать украинское слово – став или ставок. Слово древнеславянское и обозначает стоячую воду, в смысле "став" – стоять, остановиться – вода остановилась перед плотиной.
Пруды строились издавна, преимущественно для хозяйственных нужд. Вода из них используется для водоснабжения, орошения, разведения рыбы (прудовое рыбное хозяйство) и водоплавающей птицы, а также для санитарных и спортивных нужд. Небольшие копаные пруды для разведения и содержания рыбы в народе называют – са́жалками, са́жавками, копа́нками, са́джалка, са́джавка.
Плотины строились на реках, для нужд водяных мельниц, и таким образом создавались пруды, которые были мистическими и романтическими местами для свиданий.
Сегодня пруды строят и обустраивают и в крупных городах, например в Тернополе, и они являются местом отдыха, фестивалей, интересного времяпрепровождения.
Но заметьте, что пруд не следует путать с озером – это водоем, образовавшийся естественным путем.
Поэтому отдыхайте возле водоемов и называйте их правильно.
Что означает слово "пруд" на украинском
В украинском языке слово "пруд" тоже есть, его приводит Словарь украинского языка Бориса Гринченко. Однако, он обозначает другое, а именно – быстрое течение воды, реки. А еще так обозначали поток воды возле водяной мельницы.
- "Быстрый пруд воды в мгновение ока понес дарабу под скалу Сокольской горы и ударил ею о скалу" Иван Нечуй-Левицкий.
А еще с корнем "пруд" есть слова:
- запруда, земляная насыпь на реке, что перегораживает течение, другое название плотина или дамба;
- запрудити – запрудить реку;
- прудкий – быстрый;
- пруднуть – убежать;
- спруд – вздутие.
Вот такой каламбур со словами. Поэтому, когда собираетесь к водоему, то лучше скажите ставок. Говорите на украинском правильно!