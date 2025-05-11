Кто такой "сверчок" и почему его не стоит путать с кузнечиком

Названия насекомых – не самые первые слова, которые следует выучить людям, отказывающимся от русского. Но постепенно и от этих русизмов стоит избавляться.

Начался новый сезон активности насекомых. Поэтому стоит знать украинские названия самых узнаваемых из них. В рубрике "Антисуржик. Говорим правильно на украинском" 24 Канал рассказывает, почему в украинском языке нет слова "сверчок".

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Как на украинском назвать "сверчка"

Возможно, вы никогда не видели, но однозначно слышали это насекомое. Эти характерные звуки – сючание, чириканье, скрежет, треск является типичным звуком теплых весенних и летних вечеров.

Насекомое, которое их издает, называют "сверчок". Но такого слова в украинском языке нет. Это – русизм, который укоренился благодаря русскоязычным сказкам, колыбельным, песням, героем которых является это насекомое.

На украинском же насекомое называется – цвіркун.

Как русское, так и украинское название происходят от описания звуков, которые издает насекомое – но даже их мы слышим и описываем по-разному.

Но существует версия, что слово сверчок греческого происхождения и означает – певец – вполне логично.

Цвиркун и его пение у многих народов считаются хорошей приметой, а потому имеем даже ласкательные названия:

цвіркунець,

цвіркунчик,

цвірчок.

А украинские народные приметы определяют:

"Цвіркун у хаті – щастю бути!"

"Коли співає цвіркун під час розмови про справу, – добра прикмета".

"Цвіркун на видноті не цвірчить" (Приказка).

В художественной литературе описание пения сверчков добавляет романтизма и меланхолии сюжету.

"В урочистій тиші чулось лиш бухання моря та срібне, мелодійне цвірінькання південного цвіркуна" (Иван Коцюбинский); "Шелестіло колосся, й стомлено співали цвіркуни" (Олесь Донченко); "Під вербами співають польові цвіркуни" (Василий Кучер).

Пение сверчка: смотрите видео

Сверчок – это не кузнечик

Часто сверчка путают с другим насекомым – кузнечиком, по-украински его называют "коник". Однако – это разные насекомые.

Они отличаются цветом и образом жизни. Сверчки живут полу подземно и устраивают свои укрытия под землей на небольшой глубине. Из-за этого сверчки имеют темные землистые цвета – черный, коричневый, темно-зеленый. Но главное отличие – антенны на хвосте.

Это – сверчок / dnister.in.ua

Кузнечики прячутся среди травы и растений, поэтому для маскировки используют оттенки зеленого и светло-коричневого и имеют более удлиненное тело.

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