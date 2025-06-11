Почему участники НМТ не проходят проверку знаний в пределах двух дней

Многие выпускники и их родители жалуются, что сдавать национальный мультитест, который содержит проверку по четырем предметам, в течение одного дня очень трудно. При этом они не понимают, почему НМТ не "разбили" на два дня.

Руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко рассказала LB, почему не приняли такое решение. Об этом отмечает 24 Канал.

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Почему НМТ – в течение одного дня

Вакуленко отметила, что сдавать четырехчасовой тест в один день очень трудно, и никто этого не отрицает.

Так, можно было бы предложить два дня для тестирования. Но нужно четко понимать, кто именно проходит оценивание,

– уточнила она.

Руководительница Центра добавила, что, кроме тех детей, которые находятся на условно безопасных территориях, есть еще огромная доля выпускников с ВОТ и территорий активных боевых действий, где невозможно проводить оценивание. Поэтому поступающим нужно добраться до центров тестирования.

При нынешней модели им понадобится приехать во временный экзаменационный центр максимум дважды. Если в первый день по какой-то причине не получилось сдать тест, а это может быть и из-за разрушения центра (у нас такое, к сожалению, происходит после ночных воздушных атак), и из-за серьезных проблем с интернетом, то есть еще одна попытка в дополнительную сессию,

– говорит Вакуленко.

Она также вспомнила и о тех участниках НМТ, которые проходят оценивание за рубежом. В этом году ТЭЦ работают в 33 странах, но это не каждый город и не каждая страна, где есть выпускники.

И если мы организуем двухдневное тестирование, то с высокой вероятностью это будет означать, что те, кому трудно доезжать до экзаменационных центров, не пройдут оценивание и не получат результатов для поступления,

– подчеркнула она.

Руководительница УЦОКО также отметила: мы должны учитывать, что двухдневный НМТ умножает и количество потенциальных тревог, с которыми будут сталкиваться участники.

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