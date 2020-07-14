В этом году в заданиях теста ВНО по украинскому языку и литературы было незнакомое для участников внепрограммное произведение. В УЦОКО решили таким образом проверить действительно сильных участников.

Украинский центр оценивания качества образования в разъяснении на официальной странице объяснил, что такие задания дают возможность выделить сильных участников.

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В УЦОКО напомнили, что в задачах с украинского языка и литературы в части 2 "Украинская литература" помещен ряд задач (кластерные задачи), касающиеся незнакомого для тестируемых внепрограммного поэтического произведения (задание № 49 – 53)

В УЦОКО отметили, что такая практика не нова. Кроме того, таким образом выпускники могут показать как свои знания по лингвистике текста, так и умение читать и анализировать тексты различной тематики, композиционной, жанровой и стилевой природы.

Украинский центр оценивания качества образования считает, что такие задания дают возможность выделить сильных участников ВНО по их способности применять знания в новых и нестандартных условиях.

Соответствующие качества молодого человека чрезвычайно актуальны, потому что это требование не только образовательной отрасли, но и современной жизни,

– отметили в УЦОКО.

Заметим, что абитуриенты сдали ВНО по украинскому языку и литературе 30 июня. Всего на тестирование зарегистрировались 369 562 выпускников. Результаты внешнего независимого оценивания объявят до 25 июля.



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