В Украине 13 июля выпускники сдали ВНО по биологии. В целом участие в тестировании приняли 74 460 человек, что составляет 65,38% от общего количества зарегистрированных.

Уже 14 июля на сайте Украинского центра оценивания качества образования появились правильные ответы.

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Правильные ответы ВНО по биологии

Сертификационная работа по биологии 2020 года – по ссылке.

Что еще известно о ВНО по биологии в 2020 году

Сертификационная работа по биологии насчитывала 50 заданий разных форм:

с выбором одного правильного ответа (38 заданий),

на установление соответствия (8 задач),

с выбором трех правильных ответов из трех групп предложенных вариантов ответов (4 задачи).

Во время определения результата внешнего независимого оценивания по биологии по шкале 100 – 200 баллов учитывают тестовый балл, полученный участником за выполнение всех заданий сертификационной работы.

Отметим, что результаты внешнего независимого оценивания объявят до 25 июля. В целом ВНО началось в Украине с 25 июня и продлится до 17 июля в условиях карантина.



Как проводят ВНО в 2020 году / Инфографика 24 канала