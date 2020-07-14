ЗНО з біології 2020: опубліковані правильні відповіді
В Україні 13 липня випускники склали ЗНО з біології. Всього участь у ньому взяли 74 460 осіб, що становить 65,38% від загальної кількості зареєстрованих.
Вже 14 липня на сайті Українського центру оцінювання якості освіти з’явилися правильні відповіді.
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Правильні відповіді ЗНО з біології
Правильні відповіді до ЗНО з біології / Скриншоти
Що ще відомо про ЗНО з біології у 2020 році
Сертифікаційна робота з біології налічувала 50 завдань різних форм:
- з вибором однієї правильної відповіді (38 завдань),
- на встановлення відповідності (8 завдань),
- з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей (4 завдання).
Під час визначення результату зовнішнього незалежного оцінювання з біології за шкалою 100 – 200 балів ураховують тестовий бал, отриманий учасником за виконання всіх завдань сертифікаційної роботи.
Відзначимо, що результати зовнішнього незалежного оцінювання оголосять до 25 липня. Загалом ЗНО розпочалося в Україні з 25 червня та триватиме до 17 липня в умовах карантину.