В Україні 13 липня випускники склали ЗНО з біології. Всього участь у ньому взяли 74 460 осіб, що становить 65,38% від загальної кількості зареєстрованих.

Вже 14 липня на сайті Українського центру оцінювання якості освіти з’явилися правильні відповіді.

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Правильні відповіді ЗНО з біології





Правильні відповіді до ЗНО з біології / Скриншоти

Сертифікаційна робота з біології 2020 року – за посиланням.

Що ще відомо про ЗНО з біології у 2020 році

Сертифікаційна робота з біології налічувала 50 завдань різних форм:

з вибором однієї правильної відповіді (38 завдань),

на встановлення відповідності (8 завдань),

з вибором трьох правильних відповідей із трьох груп запропонованих варіантів відповідей (4 завдання).

Під час визначення результату зовнішнього незалежного оцінювання з біології за шкалою 100 – 200 балів ураховують тестовий бал, отриманий учасником за виконання всіх завдань сертифікаційної роботи.

Відзначимо, що результати зовнішнього незалежного оцінювання оголосять до 25 липня. Загалом ЗНО розпочалося в Україні з 25 червня та триватиме до 17 липня в умовах карантину.



Як проводять ЗНО у 2020 році / Інфографіка 24 каналу