Студенты юридических специальностей, которые накануне сдавали тесты для поступления на магистратуру, заявили о жестких условиях. В частности, они столкнулись с удушьем из-за прохождения ВНО в масках и имели сложные задачи, которые не соответствовали уровню знаний абитуриентов.

Поэтому студенты зарегистрировали петицию на сайте президента с требованием снизить проходные баллы на вступление в магистратуру. По состоянию на 16:00 9 июля ее подписало около 365 человек.

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Жесткие условия при сдаче теста

Поступающие говорят, что жара и духота от постоянного пребывания в маске влияли на мозговую активность тех, кто сдавал ВНО. Кроме того, многие студенты волновались, пока ждали на солнце своей очереди.

К тому же, они заявили, что нынешние тесты по праву – это "шедевры" по уровню сложности. Об этом сказали сотни юристов и т. п., которые пришли к выводу, что уровень сложности тестов на очень высоком уровне, и не соответствует уровню знаний студентов.

"Ведь студенты в вузе 4 года изучают теоретические аспекты, а на тестах ВНО столкнулись с вопросами, которые могут понимать и решать только практики со стажем", – говорится в петиции.

Также студенты заметили в задачах много грамматических ошибок и вопросы, которые вообще не относятся к программе теста, и пожаловались на малое количество отведенного времени.

Чего хотят авторы петиции?

Студенты просят снизить проходные баллы для поступающих в магистратуру, провести дополнительную сессию ВНО, инициировать проверку ошибок и уровня сложности тестов и наказать лиц, которые допустили печать тестов с ошибками.