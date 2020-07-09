Для абитуриентов из оккупированного Донбасса, которые не сдают ВНО, будет предусмотрена отдельная квота в высшие учебные заведения. Сделают это для того, чтобы такие поступающие не конкурировали с теми, кто сдает внешнее независимое оценивание.

Это анонсировал глава комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций "слуга народа" Сергей Бабак, пишет 24 канал.

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У них отдельная квота... Когда мы рассматривали этот законопроект, то решением комитета мы попросили премьер-министра, чтобы он выделил эту квоту отдельно как дополнение к количеству бюджетных мест, которая сейчас в Украине для широкого поступления. Тогда они вообще ни с кем не будут конкурировать,

– сказал Бабак.

По его информации, сейчас Министерство образования и науки совместно с Министерством экономики уже на финишной прямой по согласованию этой дополнительной бюджетной квоты.

Также Бабак отметил, что такая квота для детей из Крыма и ОРДЛО, вероятно, будет каждый год.

"Мы будем делать таким образом, чтобы дети действительно не конкурировали с украинскими детьми, которые сдают внешнее независимое оценивание", – добавил депутат.

Что известно о новом законе для абитуриентов из Донбасса: