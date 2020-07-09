Конкуренции не будет: для поступающих из оккупированного Донбасса будет отдельная квота в вузы
Для абитуриентов из оккупированного Донбасса, которые не сдают ВНО, будет предусмотрена отдельная квота в высшие учебные заведения. Сделают это для того, чтобы такие поступающие не конкурировали с теми, кто сдает внешнее независимое оценивание.
Это анонсировал глава комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций "слуга народа" Сергей Бабак, пишет 24 канал.
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У них отдельная квота... Когда мы рассматривали этот законопроект, то решением комитета мы попросили премьер-министра, чтобы он выделил эту квоту отдельно как дополнение к количеству бюджетных мест, которая сейчас в Украине для широкого поступления. Тогда они вообще ни с кем не будут конкурировать,
– сказал Бабак.
По его информации, сейчас Министерство образования и науки совместно с Министерством экономики уже на финишной прямой по согласованию этой дополнительной бюджетной квоты.
Также Бабак отметил, что такая квота для детей из Крыма и ОРДЛО, вероятно, будет каждый год.
"Мы будем делать таким образом, чтобы дети действительно не конкурировали с украинскими детьми, которые сдают внешнее независимое оценивание", – добавил депутат.
Что известно о новом законе для абитуриентов из Донбасса:
- Верховная Рада 3 июля приняла изменения в закон Украины о высшем образовании.
- Таким образом парламентарии разрешили поступать в высшие учебные заведения детям из оккупированной части Донбасса, а также детям врачей, умерших от коронавирусной инфекции без ВНО по государственному заказу.
- Ранее по такому же принципу в вузы могли вступать жители временно оккупированной АР Крым и Севастополя, дети погибших военных, а также участники АТО или ООС.
- Автором законопроекта является Президент Украины Владимир Зеленский. Внесение в этот список детей погибших медиков было логичным после того, как их приравняли к ветеранам войны.
- Интересно, что решение в отношении жителей оккупированного Донбасса также частично связано с пандемией коронавируса. Из-за нее у детей с востока возникли проблемы с попаданием на свободную территорию.