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Как абитуриентам получить отсрочку от призыва: объяснение МОН
8 июля , 18:12 Как абитуриентам получить отсрочку от призыва: объяснение МОН
Ігор Саджениця
Самые красивые библиотеки Украины, которые стоит увидеть
5 июля , 06:40 Самые красивые библиотеки Украины, которые стоит увидеть
Юлія Гілей
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Пойдут ли дети 1 сентября в школу или дистанционное обучение будет и дальше: ответ Зеленского
13:32, сегодня Пойдут ли дети 1 сентября в школу или дистанционное обучение будет и дальше: ответ Зеленского
Определили лучшие высшие учебные заведения Украины: рейтинг 2020 года
18:02, 6 июля Определили лучшие высшие учебные заведения Украины: рейтинг 2020 года
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ВНО для абитуриентов на заочное обучение могут отменить: Шкарлет объяснил причину
15:29, 4 июля ВНО для абитуриентов на заочное обучение могут отменить: Шкарлет объяснил причину
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