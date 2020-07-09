Для абітурієнтів із окупованого Донбасу, які не складають ЗНО, буде передбачена окрема квота у вищі навчальні заклади. Зроблять це для того, аби такі вступники не конкурували із тими, які складають зовнішнє незалежне оцінювання.

Це анонсував голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій "слуга народу" Сергій Бабак, пише 24 канал.

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У них окрема квота... Коли ми розглядали цей законопроєкт, то рішенням комітету ми попросили прем'єр-міністра, щоб він виділив цю квоту окремо як додаток до кількості бюджетних місць, яка є зараз в Україні для широкого вступу. Тоді вони взагалі ні з ким не будуть конкурувати,

– сказав Бабак.

За його інформацією, зараз Міністерство освіти і науки разом з Міністерством економіки вже на фінішній прямій за погодженням цієї додаткової бюджетної квоти.

Також Бабак зазначив, що така квота для дітей з Криму та ОРДЛО, імовірно, буде щороку.

"Ми будемо робити таким чином, щоб діти дійсно не конкурували з українськими дітьми, які складають зовнішнє незалежне оцінювання", – додав депутат.

Що відомо про новий закон для абітурієнтів із Донбасу: