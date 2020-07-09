Конкуренції не буде: для вступників з окупованого Донбасу буде окрема квота у виші
Для абітурієнтів із окупованого Донбасу, які не складають ЗНО, буде передбачена окрема квота у вищі навчальні заклади. Зроблять це для того, аби такі вступники не конкурували із тими, які складають зовнішнє незалежне оцінювання.
Це анонсував голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій "слуга народу" Сергій Бабак, пише 24 канал.
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У них окрема квота... Коли ми розглядали цей законопроєкт, то рішенням комітету ми попросили прем'єр-міністра, щоб він виділив цю квоту окремо як додаток до кількості бюджетних місць, яка є зараз в Україні для широкого вступу. Тоді вони взагалі ні з ким не будуть конкурувати,
– сказав Бабак.
За його інформацією, зараз Міністерство освіти і науки разом з Міністерством економіки вже на фінішній прямій за погодженням цієї додаткової бюджетної квоти.
Також Бабак зазначив, що така квота для дітей з Криму та ОРДЛО, імовірно, буде щороку.
"Ми будемо робити таким чином, щоб діти дійсно не конкурували з українськими дітьми, які складають зовнішнє незалежне оцінювання", – додав депутат.
Що відомо про новий закон для абітурієнтів із Донбасу:
- Верховна Рада 3 липня схвалила зміни до закону України про вищу освіту.
- Таким чином парламентарі дозволили вступати до вищих навчальних закладів дітям з окупованої частини Донбасу, а також дітям лікарів, що померли від коронавірусної інфекції без ЗНО за державним замовленням.
- Раніше за таким же принципом до вишів могли вступати мешканці тимчасово окупованої АР Крим і Севастополя, діти загиблих військових, а також учасники АТО або ООС.
- Автором законопроєкту є Президент України Володимир Зеленський. Внесення до цього списку дітей загиблих медиків було логічним після того, як їх прирівняли до ветеранів війни.
- Цікаво, що рішення щодо мешканців окупованого Донбасу також частково пов'язане з пандемією коронавірусу. Через неї у дітей зі Сходу виникли проблеми з потраплянням на вільну територію.