Студенти юридичних спеціальностей, які напередодні складали тести для вступу на магістратуру, заявили про жорсткі умови. Зокрема, вони зіткнулися з задухою через складання ЗНО в масках і мали складні завдання, які не відповідали рівню знань абітурієнтів.

Тому студенти зареєстрували петицію на сайті президента з вимогою знизити прохідні бали на вступ в магістратуру. Станом на 16:00 9 липня її підписало близько 365 людей.

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Жорсткі умови під час складання тесту

Вступники кажуть, що спека та задуха від постійного перебуванні в масці вплинули на мозкову активність тих, хто складав ЗНО. Окрім того, багато студентів мали хвилювання, поки чекали на сонці своєї черги.

До того ж, вони заявили, що цьогорічні тести з права – це "шедеври" по рівню складності. Про це сказали сотні юристів, адвокатів тощо, які дійшли висновку, що рівень складності тестів на дуже високому рівні, і не відповідає рівню знань студентів.

"Адже студенти у вузі 4 роки вивчають теоретичні аспекти, а на тестах НО зіткнулись з питаннями, які можуть розуміти і вирішувати лише практики зі стажем", – йдеться у петиції.

Також студенти помітили у завданнях багато граматичних помилок і питання, які взагалі не належать до програми тесту, і поскаржились на малу кількість відведеного часу.

Чого хочуть автори петиції?

Студенти просять знизити прохідні бали для вступників у магістратуру, провести додаткову сесію ЗНО, ініціювати перевірку щодо помилок і рівня складності тестів та покарати осіб, які допустили до друку тести з помилками.