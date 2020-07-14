Цього року у завданнях тесту ЗНО з української мови і літератури був незнайомий для учасників позапрограмовий твір. В УЦОЯО вирішили у такий спосіб перевірити справді сильних учасників.

Український центр оцінювання якості освіти у роз’ясненні на офіційній сторінці пояснив, що такі завдання дають можливість виокремити сильних учасників.

Актуально ЗНО з біології 2020: опубліковані правильні відповіді

В УЦОЯО нагадали, що у завданнях з української мови і літератури в частині 2 "Українська література" вміщено низку завдань (кластерні завдання), що стосуються незнайомого для тестованих позапрограмового поетичного твору (завдання № 49 – 53)

В УЦОЯО наголосили, що така практика не нова. Окрім того, у такий спосіб випускники можуть засвідчити як свої знання з лінгвістики тексту, так і вміння читати й аналізувати тексти різної тематики, композиційної, жанрової й стильової природи.

Український центр оцінювання якості освіти вважає, що такі завдання дають можливість виокремити сильних учасників ЗНО за їхньою здатністю застосовувати знання в нових та нестандартних умовах.

Відповідні якості молодої людини є надзвичайно актуальними, бо це вимога не лише освітньої галузі, а й сучасного життя,

– наголосили в УЦОЯО.

Зауважимо, що абітурієнти склали ЗНО з української мови та літератури 30 червня. Всього на тестування зареєструвалися 369 562 випускників. Результати зовнішнього незалежного оцінювання оголосять до 25 липня.



Як проводитимуть ЗНО в умовах пандемії / Інфографіка 24 каналу