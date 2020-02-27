Почти каждый второй безработный в Украине имеет высшее образование

По состоянию на 1 февраля 2020 официально зарегистрировано 373 тисяч безработных украинцев, среди которых 43% - граждане с высшим образованием. Наибольшим спросом пользуются рабочие специальности.

Данные по занятости украинцев обнародовали на официальном сайте Государственной службы занятости.

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Всего в январе этого года работодатели больше всего искали специалистов по обслуживанию, эксплуатации оборудования, машин, перерабатывающей отрасли обслуживание транспорта. Также много вакансий в сфере государственного управления и образования.

Сообщается, что на платформах поиска работы есть предложения с заработной платой более 20 тысяч гривен. Большинство вакансий не требуют наличия высшего образования у соискателей.

Самые оплачиваемые вакансии в Украине

техник-оператор электронного оборудования – 29 500;

помощник руководителя производственного подразделения – 25 000;

забойщик на отбойных молотках – 24 723;

инженер по управлению воздушным движением – 23 480;

сварщик – 22 669.

Средняя заработная плата по вакансиям по состоянию на 1 февраля составила 6724 гривен,

– говорится в сообщении.

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Сколько всего в украинских университетах учится студентов?

Всего в учреждениях высшего образования в Украине обучается более 1,5 миллиона человек.