Майже кожен другий безробітний в Україні має вищу освіту

Станом на 1 лютого 2020 року офіційно зареєстровано 373 тисячі безробітних українців, серед яких 43% – громадяни з вищою освітою. Найбільшим попитом користуються робітничі спеціальності.

Дані, щодо зайнятості українців оприлюднили на офіційному сайті Державної служби зайнятості.

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Загалом у січні цього року роботодавці найбільше шукали фахівців з обслуговування, експлуатації устаткування машин, переробної галузі, обслуговування транспорту. Також багато вакансій є у сфері державного управління та освіти.

Повідомляється, що на платформах пошуку роботи є пропозиції із заробітною платою понад 20 тисяч гривень. Більшість вакансій не потребують наявності вищої освіти у аплікантів.

Найбільш оплачувані вакансії в Україні

технік-оператор електронного устаткування – 29 500;

помічник керівника виробничого підрозділу – 25 000;

забійник на відбійних молотках – 24 723;

інженер з управління повітряним рухом – 23 480;

зварник – 22 669.

Середня заробітна плата у вакансіях станом на 1 лютого становила 6724 гривень,

– йдеться у повідомленні.

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Скільки всього в українських університетах навчається студентів?Загалом в закладах вищої освіти в Україні навчається понад 1,5 мільйона осіб.