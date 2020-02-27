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Майже кожен другий безробітний в Україні має вищу освіту

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Найбільш оплачувані вакансії в Україні не вимагають вищої освіти / Adrian Dascal

Станом на 1 лютого 2020 року офіційно зареєстровано 373 тисячі безробітних українців, серед яких 43% – громадяни з вищою освітою. Найбільшим попитом користуються робітничі спеціальності.

Дані, щодо зайнятості українців оприлюднили на офіційному сайті Державної служби зайнятості.  

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Загалом у січні цього року роботодавці найбільше шукали фахівців з обслуговування, експлуатації устаткування машин, переробної галузі, обслуговування транспорту. Також багато вакансій є у сфері державного управління та освіти.

Повідомляється, що на платформах пошуку роботи є пропозиції із заробітною платою понад 20 тисяч гривень. Більшість вакансій не потребують наявності вищої освіти у аплікантів.

Найбільш оплачувані вакансії в Україні

  • технік-оператор електронного устаткування – 29 500;
  • помічник керівника виробничого підрозділу – 25 000;
  • забійник на відбійних молотках – 24 723;
  • інженер з управління повітряним рухом – 23 480;
  • зварник – 22 669.

Середня заробітна плата у вакансіях станом на 1 лютого становила 6724 гривень,
– йдеться у повідомленні.

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Скільки всього в українських університетах навчається студентів?Загалом в закладах вищої освіти в Україні навчається понад 1,5 мільйона осіб.

Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Студенти Безробіття Освіта Вища освіта
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