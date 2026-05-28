"Государство начинает терять детей": омбудсмен заявил о значительных проблемах в сфере образования
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец критически высказался о состоянии украинского образования. В частности, о подготовке к внедрению реформы старшей школы и уровне подготовки учеников в школах к НМТ.
Об этом он написал в фейсбуке. Омбудсмен отметил: когда система образования отстает от реальности, государство начинает терять детей.
Эффективно ли готовят учеников к НМТ?
Лубинец заявил, что пообщался с главой МОН Украины Оксеном Лисовым по проблемам, с которыми к нему чаще всего обращаются люди.
Надлежащей подготовки учащихся к НМТ фактически нет. Школа не формирует компетентностей, которые проверяются тестированием. Как следствие, помочь ребенку могут только репетиторы. Но что делать, если ребенок не может обратиться к репетитору?
– акцентировал он.
И добавил, что Лисовой признал, что система образования не соответствует уровню знаний, который требуют от выпускников школ. И это, по словам Лубинца, системный парадокс, который нужно немедленно исправить.
Что говорит омбудсмен об организации НМТ и обучения учащихся с ТОТ?
Также он высказался и об организации НМТ.
После лет войны до сих пор не обеспечено проведение тестирования в укрытиях в стабильном режиме, без остановок из-за воздушных тревог. В Харькове это уже работает. В то же время в Киеве и других городах с имеющейся инфраструктурой укрытий – ни,
– сообщил он.
И добавил, что критической является и тема детей с ВОТ.
Государство не обеспечило информационной кампании для поступающих. Формальная вкладка на сайте – это не ответ. Как дети должны узнать о своих правах и возможностях, если государство не донесло это понятно и доступно?
– говорит омбудсмен.
Результат, по его словам, катастрофический: количество поступающих с ВОТ сокращается. Молодежь теряет связь с Украиной, а государство – время.
При этом МОН до сих пор не имеет отдельного учета этой категории поступающих. Без базовых данных государственная политика фактически формируется "вслепую",
– считает Лубинец.
Есть ли проблемы с подготовкой к внедрению реформы "Профильная"?
Омбудсмен указал еще на одну, по его словам, проблему в сфере образования. Это реформа старшей школы. Система к ее внедрению не готова.
Я получаю значительное количество обращений по отрицанию ликвидации школ, отсутствия транспорта, состояния дорог и фактической недоступности образования в прифронтовых, деоккупированных и горных общинах,
– говорит он.
и добавляет, что запускать реформу, которая станет причиной закрытия школ, без подготовленной системы в условиях войны – это просто издевательство над украинскими детьми и образованием.
Что известно о реформе "Профильная"?
С 2027 года полноценно будут внедрять реформу старшей профильной школы. Ученики будут учиться 12 лет.
С сентября прошлого года стартовало пилотирование реформы. Этот этап предусматривает тестирование новых программ.
Реформирование введет два направления обучения: академическое и профессиональное.