Механизм подготовки учебников существенно изменят: привлекут ИИ
Министерство образования и науки планирует обновить механизмы подготовки школьных учебников. В частности, использовать искусственный интеллект при экспертизе учебных книг.
Об этом сообщила заместитель министра образования и науки Украины. Надежда Кузьмичева во время заседания парламентского Комитета по вопросам образования, науки и инноваций Рады. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.
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ИИ будет проверять учебники
Чиновница заметила, что со следующего года планируется существенно обновить механизмы подготовки учебников для школьников.
Изменения будут касаться всех этапов подготовки учебной литературы – от обновления требований к книгам и к изменению подходов в доставке книг школам,
– уточнила заместитель министра.
В частности, с 2026 года в Министерстве образования и науки Украины планируют начать проверку соответствия учебников требованиям учебной литературы не только при участии экспертов (при условии случайного закрепления эксперта за учебником), но и с использованием искусственного интеллекта.
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Что известно о скандалах с учебниками
- В прошлом году в украинской образовательной среде вспыхивали скандалы из-за учебников.
- В частности, через учебник украинского языка для 7 класса, в котором нашли карту нашего государства без Крыма.
- Также журналисты издание NGL Media сообщили, что вновь издательство "Атлант" получило более 100 заказов от государственного научного учреждения "Институт модернизации образования" при Минобразования на общую сумму почти 180 миллионов гривен. Из них 83 соглашения, заключенные за последние два месяца, все – без объявления тендеров и по завышенной стоимости экземпляра. В МОН пообещали служебное расследование Института модернизации содержания образования.
- Глава МОН Оксен Лисовой также сообщал, что его ведомство имеет вопрос о качестве школьных учебников. Они соединены конкретно с деятельностью Института модернизации содержания образования.
- Минобразования Украины при этом изменило процедуру отбора школьных учебников.