Еще в одном городе Украины построят подземную школу

20 мая 2024, 11:50
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В Кривом Роге планируют построить еще одну в Украине подземную школу, чтобы ученики во время войны могли учиться очно. Она появится на территории одной из гимназий в Долгинцевском районе города.

Это будет отдельное здание. Его построят под футбольным полем.

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В Кривом Роге построят подземную школу

Помещение площадью 900 квадратных метров должно вместить 300 участников образовательного процесса.

В укрытии обустроят медпункт, санузлы, буфет и места для обучения школьников. И.о. мэра Кривого Рога Юрий Вилкул заявил, что в регионе впоследствии реализуют еще два таких проекта.

Мы их назвали "Подземная школа на триста учеников". Запланировали там и медицинские услуги, и буфеты, и комнаты гигиены – и для дошкольников, и школьников, и старших классов. Все сделано для того, чтобы могли безопасно учиться наши дети,
– заявил мэр Кривого Рога.

Проект этой школы также предусматривает доступность для маломобильных лиц.

Работы стартовали 1 мая и продлятся 8 месяцев.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Где в Украине построят подземные школы

  • Первую подземную школу в Украине, несмотря на полномасштабную войну, построили в Харькове.
  • В ней с этой недели уже будет учиться 620 учеников.
  • В городе планируют воплотить в жизнь еще несколько таких проектов.
  • До 1 сентября должно появиться и подземное учебное заведение в Запорожье.
  • В городе также намерены построить несколько таких школ.
  • Еще одно подземное учебное заведение планируют построить на Сумщине, в Шостке.
Автор: Марія Волошин