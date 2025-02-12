В Запорожье открыли новую инклюзивную подземную школу

В Запорожье открыла двери еще одна подземная школа. Здесь смогут учиться около тысячи детей.

Учебное заведение создали с нуля на территории специализированной школы-интерната "Сечевой коллегиум" за счет государства и благодаря благотворительному сбору от фонда savED и KFC в Украине, отмечает 24 Канал.

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В Запорожье открыла двери еще одна подземная школа

Это третья новая школа в области, создана полностью под землей. В ней есть 17 классов, инклюзивные туалеты, зона отдыха и руханок, медицинский кабинет. В заведении также ведется видеонаблюдение. Школа также обеспечена генераторами на случай отключений электроэнергии.

Под землей уже сейчас смогут учиться в смешанном формате три сотни учеников школы-интерната "Сечевой коллегиум", которые до этого получали образование онлайн. Впрочем, места в классах хватает и для учеников других заведений. Уже 50 детей из деоккупированных громад и релокированных школ области тоже пришли на уроки в новую подземную школу. Всего в несколько смен здесь будут учить около тысячи школьников.

Важно, что это именно полноценное образовательное пространство под землей, а не только укрытие. То есть дети могут продолжать обучение во время длительных воздушных тревог в безопасности и со светом. Создание таких подземных пространств в прифронтовых громадах является приоритетом сейчас и будет им в перспективе. Мы уже имеем такие объекты на Николаевщине. В Запорожье состоялся старт сотрудничества, и планируем расширять инициативу дальше,

– рассказала соучредитель фонда savED Анна Пуцова.

Новую подземную школу в Запорожье создали за полгода. Для этого за помощью к благотворителям обратилась местная власть. Строительные работы стоимостью более 112 миллионов гривен реализовали благодаря софинансированию – из госсубвенции и местного бюджета. А на меблировку и дообустройство пространства организовали сбор на 3 миллиона гривен среди неравнодушных украинцев. Сбор еще продолжается – на нужды обустройства еще одного укрытия для обучения. Присоединиться к сбору можно, приобретя одну из специальных позиций в меню KFC в Украине. Средства сразу перечисляют на благотворительность.