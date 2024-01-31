На Сумщине планируют построить подземную школу

В Украине хотят построить еще одну подземную школу. На этот раз о таком намерении заявили на Сумщине.

Об этом заявил мэр города Шостка. Собственно, в этом городе и должно появиться это учебное заведение.

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На Сумщине появится подземная школа

Глава Шостки заявил, что есть предложение назвать эту школу Underground. При этом добавил, что в городе должны реализовать принципиально новый образовательный проект.

Он отметил, что воплощать проект в жизнь будет управление образования городского совета.

Дистанційна школа "Оптіма" не просто відповідає стандартам кращих закладів освіти, вона перевищує їх! Доказом цього є цьогорічний рейтинг шкіл України за результатами НМТ 2023 року. "Оптіма" посіла 3 місце серед шкіл Києва і 6 – серед загальноосвітніх закладів України. А вже сьогодні кожен із вас може самостійно випробувати переваги дистанційної освіти.

Нога также отметил, что это должно быть не просто укрытие, а место, где можно получить хорошие знания.

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В Украине строят подземные школы