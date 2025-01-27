В Харькове заработала вторая подземная школа: как она выглядит
В Харькове открыла двери вторая подземная школа. В этом учебном заведении может получать образование почти тысяча учеников.
При этом от первого до выпускного класса. Об этом сообщила корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко.
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В Харькове открыли вторую школу под землей
Эта школа больше первой: просторнее, имеет более высокие потолки. Углублена в землю на 80 метров. Здесь расположили 20 кабинетов.
В Харькове заработала вторая подземная школа / Фото Анны Черненко, 24 Канал
Школа может обеспечивать инклюзивное обучение.
Около 2 миллионов долларов в строительство инвестировали международные партнеры. Часть необходимых для строительства школы средств выделили и из городского бюджета.
До весны в Харькове планируют открыть еще 5 школ. Все они будут разные по проектам и вместимостью,
– сообщила Черненко.
Мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что в городе продолжают работать над расширением сети таких безопасных пространств.
В Харькове заработала вторая подземная школа / Фото Анны Черненко, 24 Канал
Всего в подземных школах и метро сейчас учатся более 6 тысяч детей. Во второй подземной школе сейчас получают образование 750 детей.
В Харькове заработала вторая подземная школа / Фото Анны Черненко, 24 Канал
Всего в городе сейчас могут получать образование очно или в смешанном формате около 7 тысяч учеников.
В Харькове заработала вторая подземная школа / Фото Анны Черненко, 24 Канал
Отметим, что первая подземная школа в Харькове начала работу в мае 2024 года. Помещение школы имеет 20 классных комнат. Здесь может получать образование 600 детей.
Интересно! В Харькове планируют построить подземную больницу.
Что известно о строительстве подземных школ
- В Украине продолжают строить подземные школы и хранилища, чтобы ученики, в частности на опасных во время войны территориях, могли учиться очно.
- Активное строительство продолжается в Харькове, Запорожье, Кривом Роге, на Херсонщине и тому подобное.
- В первых двух городах уже начали работу школы под землей.
- Со строительством помогают и международные партнеры.
- По данным МОН, на сегодня в Украине строят более 139 подземных школ.