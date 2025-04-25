В Одесской области открыли первую подземную школу в области
- В селе Молодежное Одесской области открыли первую подземную школу в области.
- Она вместит 700 учеников для безопасного обучения.
- Строительство школы профинансировали ЕС, Литва и Ирландия на сумму 4 миллиона евро.
- Школа оборудована 24 комнатами для различных активностей: здесь есть спортивные залы и мини-кинотеатр и тому подобное.
В селе Молодежное, что в Одесской области, заработала первая подземная школа на территории области. 700 учеников и учениц смогут вернуться к очному безопасному обучению.
Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины. Со средствами на строительство помогли ЕС, Литва и правительство Ирландии.
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В Одесской области построили подземную школу
На строительство укрытия выделили 4 миллиона евро. Из них примерно 75 тысяч евро направили на внутреннее оснащение.
Новое подземное убежище построено в соответствии с последними стандартами и требованиями к укрытиям. В нем оборудовали 24 комнаты различного назначения. Дизайн хранилища обеспечивает инфраструктуру, которая будет полезной как в военное, так и в мирное время.
Укрытие обустроено так, чтобы в нем можно было реализовать различные активности: игры в шахматы, баскетбол, настольный теннис. Здесь также есть футбольные залы, мини-кинотеатр, ресурсная комната, а громада уже начала обустраивать краеведческий музей.
Современное антирадиационное укрытие – это не только подземная школа, но и культурный центр и молодежный хаб,
– отметили в МОН.
Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой отметил, что из-за полномасштабного вторжения России почти каждая седьмая школа в Украине разрушена или повреждена, а примерно 430 тысяч учеников не имеют доступа к очному обучению.
Безопасность детей и качественное образование – наши приоритеты. Сейчас в Украине строят более 100 подземных школ за счет государственного бюджета. И каждый вклад наших партнеров в восстановление инфраструктуры и поддержку образования имеет огромную ценность для нас,
– сказал министр.
Благодаря подземной школе обучение может продолжаться даже во время угрозы авиаударов. Это будет обеспечивать непрерывный образовательный процесс.
- Напомним, что недавно еще одну подземную школу построили в Харькове.